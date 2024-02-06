男子跌出拖車伏屍機場滑行道　機管局：工作時疑未扣安全帶 (更新)

機場凌晨發生罕見致命意外，一名南亞裔男子伏屍滑行道。事發在今日(6日)凌晨3時許，警方接獲機場職員報案，指發現一名男子在機場跑道南路昏迷不省。救護員趕至現場，證實事主當場死亡，初步不排除事主曾被車輛或其他載具輾過，案件列作「致命交通意外」跟進。警員由機場車輛引領前往意外現場調查，並拍攝事主乘坐的拖車以作記錄。機管局表示，死者為負責飛機拖曳工作的中國飛機服務有限公司(CASL)員工，並稱據現場了解，該名員工於拖車上工作時懷疑未有扣上安全帶。

案件列交通意外跟進

消息指，死者為拖飛機作業人員，事發前乘搭飛機拖車後座，與拖車司機拖飛機往西停機坪，完成任務後，拖車司機發現後座同事不知所終，沿路尋找，終在機場跑道南路J6滑行道發現該事主倒臥地上，昏迷不省，於是通知機場職員報案。警方初步懷疑事主意外跌出車外，其後被飛機輾過，正調查意外起因。

機管局表示，今日凌晨約3時接獲報告，一名負責飛機拖曳工作的中國飛機服務有限公司員工，被發現倒臥在機場停機坪的滑行道上。消防、救護及警方接報後隨即到場，證實該名員工已經死亡。據現場了解，該名員工於拖車上工作時懷疑未有扣上安全帶。警方正循交通意外方向調查事件成因，機管局將配合調查。 機管局對相關機場員工的離世表示難過，對其家屬表示慰問。機管局已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助的事宜。