男子借出戶口換免費酒店住宿 捲網騙洗黑錢案涉款71萬

一名26歲姓陳男子本周二(7日)向警方報案，指上月獲朋友邀請，免費入住兩間酒店，交出手提電話及銀行戶口資料後，銀行戶口內有不尋常交易。警方調查後發現，其銀行戶口懷疑涉及10宗發生在2月的網上騙案，涉款共約71萬元，警方於同日拘捕報案人、其26歲姓梁男性朋友、一名27歲姓潘男子，並於日前(8日)拘捕一名24歲姓李女子，涉嫌串謀「洗黑錢」。

警方調查後相信，該名姓潘男及姓李女子為酒店房間登記人，姓潘男子的銀行戶口懷疑涉及15宗發生在2月的網上騙案，涉款共約124萬元，而姓李女子的銀行戶口懷疑涉及4宗發生在2月至3月的網上騙案，涉款共約28萬元。他們獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。行動中，警員檢獲4張銀行卡及3部手提電話。警方指案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警籲勿貪圖搵快錢借出戶口

警方呼籲市民切勿貪圖「搵快錢」而開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。警方重申，「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁14年。而根據香港法例第455章洗黑錢罪行，一經定罪最高可處監禁14年及罰款500萬元。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方防騙易熱線18222。