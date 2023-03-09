男子借出戶口換免費酒店住宿　捲10宗網上騙案涉款71萬　警拘3男1女涉洗黑錢

警方本周二(7日)接獲一名26歲姓陳男子報案，指他的銀行戶口內有不尋常交易。東區警區重案組人員接手調查案件，經調查後，相信該名男子早前獲其朋友邀請，於2月免費入住2間酒店，期間曾交出手提電話及銀行戶口資料予他人。調查顯示，其銀行戶口懷疑涉及10宗發生在二月的網上騙案，涉款共約71萬元。警方於同日拘捕該名26歲姓陳男子、其26歲姓梁男性朋友、一名27歲姓潘男子，並於昨日(8日)拘捕一名24歲姓李女子，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。

被捕1男1女另涉19宗網上騙案

警方經進一步調查後，相信該名姓潘男子及姓李女子為酒店登記人，姓潘男子的銀行戶口懷疑涉及15宗發生在2月的網上騙案，涉款共約124萬元，而姓李女子的銀行戶口懷疑涉及4宗發生在2月至3月的網上騙案，涉款共約28萬元。他們現已被獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。行動中，警員檢獲4張銀行卡及3部手提電話。案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。