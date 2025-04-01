男子城大飯堂播歌拒絕調低聲浪 情緒激動涉襲警等7宗罪被捕

事發於昨日（31日）早上10時許，一名23歲姓王男子於城市大學飯堂內大聲播放音樂，一名39歲姓黃女研究員上前用英文詢問能否將電話聲浪調低，男子拒絕，之後突然情緒激動，懷疑用腳踢該名女研究員，之後再試圖向她擲椅子，又將其銀包放入自己袋內。57歲姓胡食堂男經理見狀，一度上前勸阻，被拳打及撕爛制服，男子其後逃去。

警方接報後，大批警員帶同盾牌到場，於圖書館截獲男子，並開啟隨身攝錄機，其中一部被男子扯甩，雙方展開追逐戰，其間男子瘋狂反抗，其間又把一名警員摔倒地上，然後再箍住另一人，警員向他發出口頭警告不果，最終警方用胡椒噴霧將他制服。事件中有5人受傷，女研究員左前臂受傷、飯堂經理鼻出血、一名警長胸口痛，一名警員臉部和後腦痛，一名警員右手食指受傷，5人由救護車送往明愛醫院治理；21歲男子沒有表面傷痕毋須送院治理。消息指，該名男子為留學生，操普通話，以涉嫌「傷人」、「普通襲擊」、「盜竊」、「阻礙警務人員執行職務」、「刑事毀壞」、「襲擊警務人員」被捕。案件交由深水埗刑事調查隊第10隊跟進。

根據一條網上流傳的影片顯示，該名男子身穿的白色短衫被扯爛，他一度在圖書館追逐，警員在後方越叫他越走，場面混亂。