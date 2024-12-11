男子大鬧深水埗站月台飛踢兩職員被捕 捱踢女職員肋骨骨折

昨日(10日)下午約1時半，港鐵深水埗站往中環方向月台，一名46歲姓蘇男子疑抽筋坐地，另一名64歲姓何男乘客上前詢問是否需要協助。惟蘇男突然發難起飛腳猛踢何男5至6下，又企圖推倒對方。其後蘇男不斷來回列車與月台，令車門無法關閉。兩名港鐵職員上前阻止，但蘇男仍情緒激動，起飛腳踢向港鐵職員，一名59歲姓何女職員被踢中，其他乘客上前合力制服蘇男。警員接報到場後以涉嫌「公眾地方行為不檢」拘捕蘇男，他報稱頭痛，救護車將他及何女一併送院。消息稱，被捕男子有情緒病紀錄；被踢中的女職員右邊肋骨骨折。

疑有情緒病紀錄 休班警和消防上前制服 社交平台流傳事發影片，顯示一名戴眼鏡男子手持一樽可樂游走車廂與月台，在月台作勢潑灑可樂，及後接連「起飛腳」踢向兩名手持對講機的男女港鐵職員，其中女職員遭踢中左腹，當場慘叫，掩着捱踢位置蹲下，同被踢的男職員未見大礙，男子及後走回車廂，一名戴帽男乘客向他舉起左手，疑似勸喻他冷靜。該男子又走向車頭方向，列車上乘客爭相走避。其間有乘客將背囊遞向男職員表示「幫我拿住」，隨即轉身往蘇男方向，另有一男乘客亦除下斜孭袋遞向男職員，相信他們準備合力制止對方繼續鬧事，消息指最終有乘客聯同職員制服蘇男，包括休班警員和休班消防員。

港鐵譴責暴力 港鐵表示，昨午約1時30分，深水埗站職員收到乘客求助，表示有人於月台身體不適。職員即時到場協助，發現有一名男乘客懷疑情緒不穩，另有一名男乘客表示曾被襲擊。同事即時通知控制中心，召喚警員及救護到場協助，一名女職員在處理期間被踢到。其後警員及救護人員到場處理，將女職員及一名男乘客送院，另一名受傷乘客則在現場進行簡單處理後自行離開。港鐵譴責任何以暴力對待職員及乘客的行為，並向該受傷的女職員及乘客致以慰問。

