男子撻朵恐嚇小巴司機後逃逸　涉事私家車車主涉助潛逃被捕(有片)

警方就上周五(6日)長沙灣一宗交通爭執事故中，期間有私家車司機自稱三合會成員並出言恐嚇小巴司機，作出深入調查後，昨日(8日)在九龍灣啟晴邨拘捕一名47歲男子，涉嫌允許沒有駕駛執照的人駕駛及協助犯可逮捕的罪行的罪犯。

警方表示，留意到網上流傳一段影片，經初步調查，相信1名男私家車司機及1名男小巴司機周五上午約8時於長沙灣長沙灣道一商場對開因讓路問題爭執，其間該名男私家車司機懷疑曾以言語恐嚇該名男小巴司機，並自稱三合會成員。經深入調查後，昨日於牛頭角啟晴邨拘捕一名47歲本地男子，被捕男子為該輛私家車的車主，他涉嫌在明知該名私家車司機並無持有駕駛執照的情況下仍允許該司機駕駛其私家車，以及於案件發生後協助該名私家車司機逃離警方追捕。行動中，人員檢獲一部懷疑與案有關的電話。被捕男子現正被扣留調查。警方又指，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。