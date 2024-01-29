男子染侵入性腦膜炎雙球菌 出現敗血症 留院治療

衞生署衞生防護中心今日(29)正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，這疾病是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播。個案涉及1名過往健康良好的35歲男子，他於本月25日開始出現發燒、發冷、頭痛、皮疹和頸部僵硬。他1月26日到天水圍醫院急症室求醫，並入院接受治療，臨床診斷為敗血症。他於27日轉往博愛醫院繼續治療。病人現時情況穩定。病人的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵衞生防護中心的調查仍在進行中。衞生防護中心發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為3至4日。

臨床病徵可能不一致

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

可引致嚴重病症

但發言人又指，不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症；提醒市民，在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後，用梘液和清水正確洗手。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手。