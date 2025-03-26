男子深井行山熱衰竭一度失知覺 同行友人發帖感謝救援人員

有市民周一（24日）與多名朋友往深井遠足，惟一名71歲男子抵達目的地前突然身體不適，更一度失去知覺，同行者立即報警，幸救援人員趕至給予支援，事主由政府飛行服務隊送院後被診斷為「熱衰竭」。(Threads)

行山除要規劃路線及注意天氣外，亦要留意身體狀況量力而為。有市民周一（24日）與多名朋友往深井遠足，惟一名71歲男子抵達目的地前突然身體不適，更一度失去知覺，同行者立即報警，幸救援人員趕至給予支援，事主由政府飛行服務隊送院後被診斷為「熱衰竭」。同行的朋友事後在社交平台發帖，感謝救援人員「汗流浹背跑上山，檢查及安慰患者，還遇見行山者，提飲多啲水」。

發帖女網民於社交平台Threads表示，她與事主等一行6人，周一由荃灣元荃古道至深井遠足，路線長約10.8公里，一般約3小時可完成，惟沿途沒樹蔭，陽光猛烈，氣溫達28度，各人需要慢行差不多4小時。當在距離目的地尚餘約15分鐘步程時，一行人在涼亭坐下休息進食，但一名同行朋友突然暈倒，「坐坐下突然向後反，失去知覺」。