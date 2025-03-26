男子深井行山熱衰竭一度失知覺 同行友人發帖感謝救援人員

行山除要規劃路線及注意天氣外，亦要留意身體狀況量力而為。有市民周一（24日）與多名朋友往深井遠足，惟一名71歲男子抵達目的地前突然身體不適，更一度失去知覺，同行者立即報警，幸救援人員趕至給予支援，事主由政府飛行服務隊送院後被診斷為「熱衰竭」。同行的朋友事後在社交平台發帖，感謝救援人員「汗流浹背跑上山，檢查及安慰患者，還遇見行山者，提飲多啲水」。
發帖女網民於社交平台Threads表示，她與事主等一行6人，周一由荃灣元荃古道至深井遠足，路線長約10.8公里，一般約3小時可完成，惟沿途沒樹蔭，陽光猛烈，氣溫達28度，各人需要慢行差不多4小時。當在距離目的地尚餘約15分鐘步程時，一行人在涼亭坐下休息進食，但一名同行朋友突然暈倒，「坐坐下突然向後反，失去知覺」。
氣溫達28度沿途沒樹蔭 慢行近4小時
同行人士扶事主躺下休息，希望待他稍為清醒後給予糖及水，但不久後事主全身輕微抽搐，意識模糊，眾人讓事主再躺下並為他搽藥油，「心想可能低血糖，休克而己，見情況好些，想由二人扶下山吃點東西，但見情況越來越差，決定報999請求救援」。
汗流浹背跑上山 氣喘中檢查安慰患者
待救期間，事主一度失去知覺，手腳冰凍，皮膚濕冷，脈搏微弱面如灰色，有行山者立即協助找出座標，讓救援人員迅速到達，「經各方救援人員作檢查後，決定由飛行服務隊送往醫院」。事主經醫生初步診斷後證實為「熱衰竭」，「就是在高溫環境下，身體水份不足以至電解質不平衡」。發帖的網民指今次並非第一次行這條路線，強調不算長，亦有帶水、水果及寶礦力，「不過飲晒」，相信今次純屬意外，幸有救援人員的協助「再度感謝一班拯救生命之救援人員，汗流浹背跑上山，氣喘中檢查及安慰患者，還遇見行山者，提飲多啲水，感謝消防處拯救隊、救護員、警察行山隊、飛行服務隊。」
警方表示周一下午近3時，一名71歲男子與朋友行山期間在深井半山亭頭暈不適，經救援人員治理後，清醒由政府飛行服務隊直升機送到東區醫院治理。