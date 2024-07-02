男子港鐵暈倒停心跳20分鐘 5途人救出鬼門關 女兒與「救父英雄」網上相認

一名女子近日在網上尋找「救父英雄」，指父親日前乘搭港鐵回家途中於長沙灣站暈倒，心臟共停頓20多分鐘，幸有5名途人幫忙急救，及時救回一命，父親已回復意識。及後亦有一名男子在網上講述救人經過，女兒成功與其聯絡，心存感激稱「多謝你先生，你有份救我爸爸，就有份救了我一家。你是英雄！」

本月影畢業照 「如果沒有你家就散了」 楊小姐周日（6月30日）在「長沙灣美食及消費關注組」fb專頁發文，指其60歲父親6月29日晚上約10時40分在長沙灣站的港鐵車廂內暈倒。她指當時幸好有途人出手相救，向爸爸施心肺復甦法及使用自動心臟除顫器。父親當時心臟驟停約20多分鐘，醫生指幸好當時有人為他施行心肺復甦法（CPR），及後已經甦醒。女事主發帖尋找「救父英雄」，希望能夠好好答謝他，「想好好感謝你，如果沒有你，我這個家就散了。醫生說若沒有人做CPR，爸爸可能走了。我7月16號大學畢業禮，預咗爸爸媽媽一齊影相，睇我著學士服，行禮，沒有你就實現不了。感謝你，非常感謝。望能與你相認，好好感謝你！」

楊小姐的帖文引來網民熱議，有當時目擊人士稱「當日我都有經過現場，有好幾個好心人都幫手打側你爸爸，扶住頭部，幫手做CPR」，及後有網民發現一名男子在另一社交平台Threads寫下出手相救的帖文。 他指當晚搭港鐵回家時，近車門邊的一名站着的男子身軀突慢慢往下滑，然後坐在地上，「手有點不自然」。他立刻通知車長，抵達長沙灣站後，立刻與兩名男乘客將事主搬出月台急救。剛好在月台上有一對識急救的情侶經過，他們立刻進行心外壓。站內急救員到達後將心臟去顫器（AED）交給兩人，一邊為男子進行電擊，一邊做心外壓。男人當時恢復意識，隨後救護員和消防員來到，將好似識少少手腳反應的男人抬上擔架床送院。他又指「好彩係嗰對急救男女，如果無都真係危險，時間係大約10:18分，救護員大約10:26-28分，成個過程真係電光火石」。