男子用拖鞋打死柴犬囚6月　高院駁回上訴指證據充分

一名男子涉於2023年在葵涌一處所用拖鞋打死一隻5個月大的柴犬，經審訊後被裁定殘酷對待動物罪成，判監6個月，其後不服向高等法院提上訴。 高院原訟庭暫委法官姚勳智周四（16日）駁回上訴，維持定罪及刑罰，指上訴人曾在WhatsApp向他人透露「用力過猛」打死狗隻，其後對警方招認稱「我教狗打咗佢兩三下啫，佢點解死咗我真係唔知」，加上警方搜出涉案拖鞋等證物，證據相當充分，原審裁斷正確，監禁6個月屬恰當且並非過重，駁回狗主上訴，維持原判。

上訴人靳琮皓被控一項「殘酷對待動物」罪，指他於2023年1月17日在葵涌廣場某單位殘酷地打一隻柴犬，致其受到不必要的痛苦，被判囚6個月。判詞引述控方案情指，上訴人曾向某證人稱自己用力過猛、把柴犬打死。另在警誡會面下，招認稱「我隻柴犬叫建寧，好鬼曳，所以有時咪會打佢幾下囉」、「我教狗打咗佢兩三下啫，佢點解死咗我真係唔知」等，並提及曾用白色拖鞋打狗。辯方案情指，WhatsApp訊息僅是心情欠佳「一時戲言」才稱自己打死了柴犬，以免證人繼續煩擾他。

原審裁判官認為上訴人的供詞不合情理，若想證人停止追問可不回覆對方，但他告訴對方「宜家得翻一隻」，證人必會追問；又指上訴人作供時反覆，是明知自己難以自圓其說，才如此迴避問題。原審最終裁定唯一及不可抗拒的推論，是上訴人以白色拖鞋打柴犬致其死亡，罪成判囚。高院暫委法官姚勳智在判詞指，證人曾在WhatsApp對上訴人稱「好掛住兩隻狗」，惟上訴人覆「而家得翻一隻」、「建寧死左」、「我打死左」、「我用力過猛」等，及後又在與警方會面下稱「我教狗打咗佢兩三下啫」，而警方事後亦檢取打該柴犬的白色拖鞋。法官認為，證供相當充分、原審裁斷正確，駁回定罪上訴。

案件編號：HCMA230/2024

