男子疑在中醫針灸後感染甲類鏈球菌，左下肢需截肢

一名有長期病患的47歲男子在4月7日、9日及10日，到上環及銅鑼灣接受2名註冊中醫師提供的中醫針灸治療，其後感染甲類鏈球菌，併發壞死性筋膜炎及有敗血性休克，在4月13日接受左下肢截肢手術。

接受左下肢截肢手術

病人於4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺，病人因此接受中醫針灸治療。他於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或其它造成皮膚破損的創傷。他的家居接觸者沒有病徵。他於4月11日出現發燒和左邊大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫。因臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並於4月13日接受左下肢截肢手術。病人現時仍然留院，情況穩定。病人的臨床樣本經化驗後發現甲類鏈球菌。