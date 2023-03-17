男子疑遭落「迷姦水」酒店暴斃　警追查揭另有受害人　兩男被捕包括衝鋒隊警員（更新）

尖沙咀一間酒店周三(15日)有人暴斃，警方調查後認為案件有可疑，交由西九龍總區重案組接手調查，並懷疑死者曾遭人落「迷姦水」。警方將安排法醫驗屍確認死因，包括調查他是否被落藥過量致死。據了解，警方追查下揭發有更多受害人，包括一名內地男子。西九龍總區重案組人員昨日（16日）於九龍區拘捕兩名男子，分別是姓區28歲男子及姓陸31歲西九龍衝鋒隊警員，涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為，該名28歲男子亦涉嫌盜竊被捕；而該名31歲被捕男子為一名休班警務人員，將會被停職。

警方最先在本周三下午接報，指一名男子在酒店房內昏迷，救護員到場後確認男子已經死亡。警方調查後發現在案發前一晚，死者與一名男子曾在房內逗留數小時，該名男子其後離開。據了解，該名男子事後再透過同志平台，相約另一名內地男子到另一間酒店開房，過程亦懷疑將「迷姦水」加入飲料，內地男隨即不省人事，並與對方發生性行為。在男子離開房間後，再有一名本地男子上房，並與內地男發生性行為。

兩男涉施用藥物獲得或便利非法行為被捕

警方先後拘捕兩名男子，分別是曾與死者同房的本地男子，以及其後上房與內地男發生性行為的男子。兩人涉嫌「施用藥物以獲得或便利非法的行為」被捕，據悉其中一人為衝鋒隊警員，警方亦在第二間酒店房內檢獲多支「迷姦水」。至於該名遭落藥的內地男子，事後被警方尋獲，沒有大礙。