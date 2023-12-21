男子的士內疑遭外遇刺斃 3男女涉謀殺及協助罪犯被捕

元朗昨晨發生謀殺案。兩女一男在的士內起爭執，期間男乘客疑遭人以利器施襲後昏迷，的士司機見狀報警，男乘客胸部受傷，送院後傷重不治。疑涉事兩名女子案發後登上另一輛的士逃離現場。警方數小時後在天水圍拘捕兩名分別36及37歲女子，並於晚上拘捕一名29歲男子。據指，死者與36歲女疑犯為情侶關係、均為婚外情，並常因感情問題有爭執。
被捕3人分別為36歲姓劉女子，持雙程證來港，報稱主婦，涉嫌謀殺被捕；37歲姓林女子為本地人，報稱無業，涉意圖妨礙拘捕而協助罪犯，分別於昨早7及8時在天晴邨晴碧樓附近被捕，警方在晴碧樓附近起回懷疑涉案兇刀，而29歲男子同涉意圖妨礙拘捕而協助罪犯，昨晚7時被捕。據悉，48歲姓莫男死者與劉婦為情侶關係，二人各有另一半。二女為朋友關係。消息指，被捕29歲男子是劉婦丈夫。
案發前劉、林和莫3人一同消遣，至昨晨4時許，3人到媽廟路附近的士站，當時兩女登上一輛新界的士，其後莫跟隨上車。的士司機報稱，聽到三人起爭執，當中涉感情問題。其後兩名女子下車轉乘站頭另一輛新界的士離開。原車的士司機隨即發現男乘客全身染血，昏迷車內，於是報警，警方到場將男子送院後搶救後不治。
接載兩名女子離開之的士司機表示，兩婦上車時疑有酒意，但表現冷靜，不似剛犯案，二人於天水圍天晴邨下車。該名司機又稱，3人之前登上的士站第一輛的士後，「連車門都未關上，三人似有推撞，後來兩名女子下車，就上我架車……她們落的士時都好鎮定。」
案發後，的士左邊後座及地面留有大灘血漬，接載兩名女子的士司機昨早到現場協助調查。警方鑑證科人員到場蒐證。