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2023-01-11 12:50:11

男子網購2800元兩張MC演唱會飛 被騙24萬保證金

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演唱會飛網騙11日73宗 男子買兩張MC被呃24萬保證金

演唱會飛網騙11日73宗 男子買兩張MC被呃24萬保證金。（fb「守網者」圖片）

演唱會門票騙案「榮升」本週最高危網購貨品日前一名歌迷在二手買賣平台Carousell以2,800元購買兩張「This is MC」演唱會門票。賣家以收取保證金之名，指示他7日內轉賬超過24萬至不同銀行戶口，最後對方失去聯絡

警方指，踏入2023年至今不到兩周，已經有至少73宗相關的網購騙案舉報，最受騙徒「歡迎」的演唱會包括「Born Pink」、「Fear and Dreams」及「This is MC」，各佔超過兩成演唱會門票騙案，橫跨各大社交和買賣平台

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警方提醒市民，應直接從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。如光顧個人賣家，應儘量選擇當面交收，並檢查清楚門票真偽網購付款前，可用防騙視伏器check 一下賣家名稱、收款賬號、電話號碼等，減低受騙風險

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