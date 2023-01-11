男子網購2800元兩張MC演唱會飛 被騙24萬保證金

演唱會門票騙案「榮升」本週最高危網購貨品！日前一名歌迷在二手買賣平台Carousell以2,800元購買兩張「This is MC」演唱會門票。賣家以收取保證金之名，指示他7日內轉賬超過24萬至不同銀行戶口，最後對方失去聯絡。

警方指，踏入2023年至今不到兩周，已經有至少73宗相關的網購騙案舉報，最受騙徒「歡迎」的演唱會包括「Born Pink」、「Fear and Dreams」及「This is MC」，各佔超過兩成演唱會門票騙案，橫跨各大社交和買賣平台。

過去一週新出現詐騙專頁

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