男子與兩家人一氧化碳中毒 疑使用無煙道式熱水爐肇禍

一名男子昨(24日)在家洗澡後不省人事，兩名家人同吸入一氧化碳，三人送院檢查及治理。初步調查顯示，他們均診斷為一氧化碳中毒，目前情況穩定。機電署調查顯示，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。

個案涉及兩男一女，年齡介乎13至56歲，三人為同住家人。當中，一名56歲男病人昨日(24日)在家洗澡後被發現不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後獲轉往東區尤德夫人那打素醫院接受治療。另外兩人由於吸入一氧化碳，亦被送往仁濟醫院接受檢查。三人目前情況穩定，兩人已出院。初步調查顯示，三人均診斷為一氧化碳中毒。該56歲男病人洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。

涉事熱水爐未獲機電署批准 機電署的現場調查發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署的人員已撿走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。