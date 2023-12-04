男子被誘騙裝假冒「戶戶送」毒App 痛失130萬存款

警方「守網者」facebook今日(4日)表示，繼日前借賣「香肉」散播毒App「送達百貨」及假冒八達通推疑似毒App「八達通（內測）」後，毒App近日以假冒外賣平台「戶戶送」姿態出現。其中4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共305萬。

WhatsApp被誘騙裝毒App 「訂美食」入銀行密碼

「守網者」指，一名男子近日看到社交專頁的贊助貼文，聲稱出售馬來西亞美食，並轉至WhatsApp查詢，其間被誘騙按連結安裝與「戶戶送」同名的Android毒App訂貨，並在毒App輸入銀行戶口登入名稱、密碼及理財PIN碼。騙徒其後登入其網上銀行戶口轉走其130萬元存款。