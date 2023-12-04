男子被誘騙裝假冒「戶戶送」毒App 痛失130萬存款

警方「守網者」facebook今日(4日)表示，繼日前借賣「香肉」散播毒App「送達百貨」及假冒八達通推疑似毒App「八達通（內測）」後，毒App近日以假冒外賣平台「戶戶送」姿態出現。其中4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共305萬。
WhatsApp被誘騙裝毒App 「訂美食」入銀行密碼
「守網者」指，一名男子近日看到社交專頁的贊助貼文，聲稱出售馬來西亞美食，並轉至WhatsApp查詢，其間被誘騙按連結安裝與「戶戶送」同名的Android毒App訂貨，並在毒App輸入銀行戶口登入名稱、密碼及理財PIN碼。騙徒其後登入其網上銀行戶口轉走其130萬元存款。
4人被盜取共305萬
警方表示，由9月至今已接報18宗以毒App手法盜取存款的報案，總損失逾507萬元，其中4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共305萬。該毒App亦曾以不同名稱出現，包括：戶戶送、Deliveroo v11.1、Deliveroo v3.9、Deliveroo (3)。
Android手機用戶應從官方渠道下載App
警方再提醒各Android手機用戶：應從官方渠道下載手機 App、安裝抗惡意軟件工具（大部分工具都能偵測此毒App，可到此免費下載）、切勿點擊不明來歷連結下載手機 App、切勿允許App存取不合理的權限，如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。