男子過海港鐵車廂失控大叫　數十人受驚衝車尾雜物遍地 目擊者︰如屍殺列車場面

社交平台上月29日近日流傳多張照片，可見港鐵車廂内散遍隨身袋、波鞋、雨傘等雜物，一片狼藉，有目擊者指，當時一名男子突情緒失控大叫，其他乘客受驚衝向車尾，恍如電影《屍殺列車》場面。港鐵指事發於上月29日，一名男乘客於金鐘往尖沙咀站的荃灣綫列車上情緒不穩，在車廂叫喊奔跑，部分乘客走避並拉緊急掣求助，職員隨即於尖沙咀上車安撫該名男乘客，並陪同他於佐敦站下車。
有網民6月29日在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載4張在港鐵車廂內拍攝的照片，可見車廂地下散遍雜物，包括隨身袋、背囊、波鞋、樽裝水、飲品、帽、雨傘、充電線、鞋盒、拖鞋、酒精搓手液、太陽眼鏡等。事主指當日下午3時15分，列車由金鐘開往尖沙咀途中，「幾十人突衝向車尾，過程中許多私人物品散遍地下」，形容「過程非常恐怖！」，遂向網民查問，「有冇人知到底發生了甚麼事」？
有自稱目擊者及後回應稱，「有男子在車廂大嗌，其他人擔心隨機傷人，為了途命向車尾狂奔」，又指事件發生於一瞬間，他跟人潮向車尾走，「有人嗌，有小朋友喊，有人跌低」、「當時嘅情況人流好似屍殺列車咁，已經睇唔清楚遠方情況」。有網民詢問，「點解聽到人嗌，啲人爭相走避，啲物件會咁樣？鞋都搞到咁，似有打交跡象」有另一目擊者回應，「果班大陸遊客嚟㗎...我頭先都一頭霧水...」。
目擊者指「啲人跑得好快」
至於事發時位於車尾的另一目擊者形容當時情況很混亂，「啲人跑得好快，我喺車尾忽然聽到呯呯聲勁多人跑嚟嘅聲，好震撼」他表示當時不知發生什麽事，「我有諗斬人/放火，然後金鐘去尖沙咀比較長，成2分幾3分鐘，大家迫晒最尾個幾格（迫過平日返工peak hour）, 其實個感覺真係好恐怖，只想快啲到站。我就係因為咁先特別驚，即係諗起7至8年前金鐘去尖沙咀有人放火單野。」
另一目擊者指，當時車廂内非常多人，一名男子突起身大叫，拿著電話情緒失控，而且他有兩個黑色大袋，「相信佢做速遞員」。隨後一班乘客爭相走避，混亂中私人物品都掉到了地上，「個男人失控自己按制通知車長，我喺佢附近叫佢冷靜啲，佢手上冇危險嘅嘢，我再通知車長，到尖沙咀站已經有地鐵職員上前去了解，我都落車了！」他認為男子「比佢冷靜返，應該冇事！佢只係控制唔到自己情緒，見佢自己咬自己隻手。」
港鐵指職員上車安撫男乘客 陪同離開車站
港鐵指於6月29日下午約3時15分，懷疑一名男乘客於一列由金鐘站往尖沙咀站的荃灣綫列車上情緒不穩，在車廂内叫喊及奔跑。有部分乘客因而走避至其他車廂並拉下車内緊急掣求助。車站職員並陪同他於佐敦站下車及離開車站。港鐵強調乘客如遇到緊急情況，請保持鎮定，如需協助可聯絡車站職員作適切跟進。