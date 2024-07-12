男子過海港鐵車廂失控大叫　數十人受驚衝車尾雜物遍地 目擊者︰如屍殺列車場面

社交平台上月29日近日流傳多張照片，可見港鐵車廂内散遍隨身袋、波鞋、雨傘等雜物，一片狼藉，有目擊者指，當時一名男子突情緒失控大叫，其他乘客受驚衝向車尾，恍如電影《屍殺列車》場面。港鐵指事發於上月29日，一名男乘客於金鐘往尖沙咀站的荃灣綫列車上情緒不穩，在車廂叫喊奔跑，部分乘客走避並拉緊急掣求助，職員隨即於尖沙咀上車安撫該名男乘客，並陪同他於佐敦站下車。

有網民6月29日在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載4張在港鐵車廂內拍攝的照片，可見車廂地下散遍雜物，包括隨身袋、背囊、波鞋、樽裝水、飲品、帽、雨傘、充電線、鞋盒、拖鞋、酒精搓手液、太陽眼鏡等。事主指當日下午3時15分，列車由金鐘開往尖沙咀途中，「幾十人突衝向車尾，過程中許多私人物品散遍地下」，形容「過程非常恐怖！」，遂向網民查問，「有冇人知到底發生了甚麼事」？

有自稱目擊者及後回應稱，「有男子在車廂大嗌，其他人擔心隨機傷人，為了途命向車尾狂奔」，又指事件發生於一瞬間，他跟人潮向車尾走，「有人嗌，有小朋友喊，有人跌低」、「當時嘅情況人流好似屍殺列車咁，已經睇唔清楚遠方情況」。有網民詢問，「點解聽到人嗌，啲人爭相走避，啲物件會咁樣？鞋都搞到咁，似有打交跡象」有另一目擊者回應，「果班大陸遊客嚟㗎...我頭先都一頭霧水...」。

目擊者指「啲人跑得好快」

至於事發時位於車尾的另一目擊者形容當時情況很混亂，「啲人跑得好快，我喺車尾忽然聽到呯呯聲勁多人跑嚟嘅聲，好震撼」他表示當時不知發生什麽事，「我有諗斬人/放火，然後金鐘去尖沙咀比較長，成2分幾3分鐘，大家迫晒最尾個幾格（迫過平日返工peak hour）, 其實個感覺真係好恐怖，只想快啲到站。我就係因為咁先特別驚，即係諗起7至8年前金鐘去尖沙咀有人放火單野。」