男子遭野猴襲擊感染猴疱疹病毒　漁護署籲勿餵食或四目交投

本港出現首宗人類感染猴疱疹病毒病例，一名37歲男子2月下旬在金山郊野公園被野生猴子襲擊，至上月21日因發燒和神志不清入院，經檢測後證實對又稱猴疱疹病毒的B病毒呈陽性反應，目前情況仍然危殆。漁護署高級動物護理主任石仲堂在一個電台節目表示，漁護署由2007年起委託海洋公園保育基金，為猴子進行避孕及絕育手術，至今已為超過1,900隻猴子絕育，估計佔整體猴子70%，署方計劃未來5年加大絕育工作力度，每年為100至200隻猴子絕育，期望到2028年猴群數目進一步降低，絕育率達80%。

餵飼猴子「好心做壞事」

石仲堂在節目表示，根據法例全港均禁止餵飼野生動物，漁護署人員每日都會在郊野公園範圍巡視，對於部分人刻意在晚上或假日餵飼猴子，漁護署亦有特別行動巡查檢控。他指出，市民向猴子餵飼蘋果及香蕉等高糖份食物，長時間攝取會影響健康，猴子或會因此慣於尋求人類餵食，甚至走到市區造成滋擾，形容市民是「好心做壞事」。

石仲堂又說，近年不少新手人士到金山或獅子山遠足，部分會表現得非常害怕猴子，又或者走近猴子拍照。他呼籲市民切勿在見到猴子時進食，或手持裝有食物的膠袋，以免令猴子誤會有人餵飼。他又建議避免與猴子四目交投，有關行為會被視為挑釁。若與猴子接觸，應以清水或梘液洗淨，有傷口要盡快報警及求醫。