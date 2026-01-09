男子長江中心外以磚襲警暴動罪成 律政司入稟索償4警工傷費

2020年1月19日，中環遮打花園舉行集會期間被警方要求中止活動，有示威者追打警員至長江中心外，警方發射催淚彈驅散。(網上圖片)

2020年1月19日，中環遮打花園舉行集會期間被警方要求中止活動，有示威者追打警員至長江中心外，警方發射催淚彈驅散，多人被捕。其中一名當時20歲的男子，2023年被控暴動罪成判囚58個月，案情指他曾招認以磚襲警。裁決後逾兩年，律政司周四（8日）入稟區域法院向該男子索償，指當日事件導致4名警察受傷，現向該男子追討政府已支付的僱員補償；入稟狀並未列明索償金額，男子收件地址為塘福懲教所，料仍在服刑。

原告為律政司，被告為李旭熙。入稟狀指，原告代表警務處長起訴向被告追討4名警察的僱員補償，包括高級督察34135、警署警長54996、女警長57216及警員14804，該4人於2020年1月19日在工作期間受傷，而4人傷勢是被告導致，故根據《僱員補償條例》向其追討政府已支付的僱員補償、利息和訟費。