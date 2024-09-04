男子闖觀塘警署預告燒炭 醒目警「黃金一小時」成功救人

最新一期《警聲》報道，駐守觀塘警區刑事調查隊的探員楊熾強（外號阿波）及同袍，在5月發生的一宗企圖自殺案件中，憑敏銳的警察觸覺和專業精神，「黃金一小時」內成功救回一條寶貴生命。 阿波憶述事發當天約傍晚6時，一名約30歲男子進入觀塘警署報案室，面無表情地向當值警員拋下一句：「麻煩你轉告楊Sir，不用再查我的案件了，稍後我會去燒炭。」警員感莫名其妙之際，男子已轉身離開失去蹤影。

8個月前盜竊案受害人 曾獲楊Sir接見 由於當時男子神志清醒且語氣嚴肅，報案室警員意識到事態嚴重，翻查記錄後，找上正當值亦是姓楊的阿波。他憑良好記憶力，從閉路電視錄影片段中，認出事主是他8個月前接見過的盜竊案受害人，其公司被員工「穿櫃桶底」，因而損失近百萬元。 儘管已掌握聲稱尋死男子身分，但要找出他身處何方卻是一大難題，且要分秒必爭。阿波與同袍遂第一時間趕往男子的報住地址，惟一直拍門皆無人回應。他於是透過管理處，嘗試聯絡與男子同住的家人，但未能找到。此時屋內傳來一絲微弱聲音，「我們相信有人在內，由於情況危急，唯有當機立斷，準備破門入屋。」就在此際，男子的家人恰好回到，開門後發現他果然在房間內燒炭自殺，經送院救治後撿回一命。

與家人爭執萬念俱灰 一時意氣尋短 男子事後透露，他的公司於盜竊案後倒閉，加上事發當天因金錢問題與家人爭執，萬念俱灰，一時意氣下決定自尋短見。當他途經觀塘警署時，突想起其案件仍在調查中，於是進入報案室向警察交代一聲，想不到因此獲救。阿波和同僚前後用了約一小時成功救人，他坦言：「當時最擔心因為來遲一步，令一條寶貴生命白白流走，幸好有個正面結局。」阿波認為這宗特殊事件可以圓滿解決，有賴與報案室同袍通力合作，「大家都克盡己任，跟進到底，否則已經演變成悲劇！這次成功救人，也正好體現警隊『忠誠勇毅，心繫社會』的專業精神。」 事主家人感謝警方 事主家人感謝警方「單憑兒子的一句說話，便洞悉到他可能會有不測。警員十分關注事件，火速派人到兒子住所拯救他。」