男子龍蝦灣行山失蹤一日昏迷獲救　民安隊員熱衰竭送院 (更新)

【18:25更新】警方表示，昨晚7時40分接獲56歲姓曾的事主家人報案，指事主在龍蝦灣郊遊徑行山期間失去聯絡。人員接報到場，今日(24日)上午約10時半在上址附近一山徑發現事主，他手及腳受傷。昏迷由直升機送往東區尤德夫人那打素醫院治理。

【16:23更新】本港天氣持續酷熱，將軍澳一名56歲姓曾男子昨日(23日)前往西貢龍蝦灣行山，懷疑中暑被困山頭失蹤一日後，救援人員今早約10時50分，在大坑墩攀石崖一帶尋回該行山失蹤男子，他被發現時有呼吸脈搏，由直升機送往東區醫院救治。至下午1時許，一名男子在清水灣大坑墩出現熱衰竭。消息指，涉事男子是參與搜救的民安隊隊員，他神智清醒，由政府飛行服務隊直升機吊起，送往灣仔直升機坪，再轉送律敦治醫院治理。