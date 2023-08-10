男孩因未能背誦《可蘭經》遭老師掌摑 致視網膜脫落 需做6小時手術

一名穆斯林男童疑因未能背誦《可蘭經》的經文而遭校內老師掌摑。香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名13歲男童疑因未能在課堂上背誦《可蘭經》其中一節經文，而遭老師數度掌摑。男童其後左眼出現「飛蚊症」的症狀，並到急症室求醫，醫生診斷為視網膜脫落，男童需要接受長達6小時手術。香港穆斯林委員會表示，對事件受到心痛，又指事件並非首次發生。醫管局確認，周一曾有男童因眼部問題到東區醫院急症室求診，獲轉介至眼科專科門診並接受手術，目前情況穩定，已將個案轉介醫務社工跟進。

男孩未能背誦《可蘭經》經文遭老師掌摑 香港穆斯林委員會在社交媒體發文，指一名13歲的男童因未能在課堂上背誦《可蘭經》的一節經文，而遭老師數次掌摑(a number of times)。投訴人表示，該名男孩本身視力有問題(had poor eye vision)，且需要定期覆診。該名男孩被老師掌摑後，左眼出現「飛蚊症」的症狀，其到急症室求醫，醫生診斷男孩的視網膜脫落(retinal detachment)，並需要接受6小時的手術，並在半年後再次接受手術。 穆斯林委員會表示，對事件感到震驚及心痛，會與男童家人、法律顧問及其他穆師林團體保持聯繫，並強調事態嚴重，亦不會單簡地將之視為單一事件(not to simply put it as a one off “accidental” case, because it is not)；又指所有伊瑪目、穆斯林老師應該要以熱誠、智慧，以及按照阿拉及先知的教義教導年輕人。