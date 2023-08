男孩因未能背誦《可蘭經》遭老師掌摑 致視網膜脫落 需做6小時手術

男孩未能背誦《可蘭經》經文遭老師掌摑

香港穆斯林委員會在社交媒體發文,指一名13歲的男童因未能在課堂上背誦《可蘭經》的一節經文,而遭老師數次掌摑(a number of times)。投訴人表示,該名男孩本身視力有問題(had poor eye vision),且需要定期覆診。該名男孩被老師掌摑後,左眼出現「飛蚊症」的症狀,其到急症室求醫,醫生診斷男孩的視網膜脫落(retinal detachment),並需要接受6小時的手術,並在半年後再次接受手術。

穆斯林委員會表示,對事件感到震驚及心痛,會與男童家人、法律顧問及其他穆師林團體保持聯繫,並強調事態嚴重,亦不會單簡地將之視為單一事件(not to simply put it as a one off “accidental” case, because it is not);又指所有伊瑪目、穆斯林老師應該要以熱誠、智慧,以及按照阿拉及先知的教義教導年輕人。