男孩因未能背誦《可蘭經》遭老師掌摑 致視網膜脫落 需做6小時手術

一名穆斯林男童疑因未能背誦《可蘭經》的經文而遭校內老師掌摑。香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名13歲男童疑因未能在課堂上背誦《可蘭經》其中一節經文，而遭老師數度掌摑。男童其後左眼出現「飛蚊症」的症狀，並到急症室求醫，醫生診斷為視網膜脫落，男童需要接受長達6小時手術。香港穆斯林委員會表示，對事件受到心痛，又指事件並非首次發生。醫管局確認，周一曾有男童因眼部問題到東區醫院急症室求診，獲轉介至眼科專科門診並接受手術，目前情況穩定，已將個案轉介醫務社工跟進。
男孩未能背誦《可蘭經》經文遭老師掌摑
香港穆斯林委員會在社交媒體發文，指一名13歲的男童因未能在課堂上背誦《可蘭經》的一節經文，而遭老師數次掌摑(a number of times)。投訴人表示，該名男孩本身視力有問題(had poor eye vision)，且需要定期覆診。該名男孩被老師掌摑後，左眼出現「飛蚊症」的症狀，其到急症室求醫，醫生診斷男孩的視網膜脫落(retinal detachment)，並需要接受6小時的手術，並在半年後再次接受手術。
穆斯林委員會表示，對事件感到震驚及心痛，會與男童家人、法律顧問及其他穆師林團體保持聯繫，並強調事態嚴重，亦不會單簡地將之視為單一事件(not to simply put it as a one off “accidental” case, because it is not)；又指所有伊瑪目、穆斯林老師應該要以熱誠、智慧，以及按照阿拉及先知的教義教導年輕人。
醫管局：院方已將個案轉介醫務社工跟進 家屬已報警
醫管局表示，一名13歲男童周一(7日)因眼部問題，到東區醫院急症室求診，獲轉介到眼科專科門診及安排入院跟進，並在周三(9日)接受左眼手術，現時情況穩定，正繼續留院接受密切監察及治療。
局方續指，家屬於手術後向醫生尋求協助，東區醫院已將個案轉介醫務社工跟進，而家屬亦已報警，東區醫院會全力配合相關政府部門的調查。
社署回覆指，醫務社會服務部今日接獲男童的轉介個案，社工已經聯絡男童家人，並會就個案召開多專業個案會議，評估男童的福利需要，並作出適切跟進。