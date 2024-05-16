男師交流團助查｜疑似女同事斥團員捏造召妓 教局未迅速澄清令揣測發酵　

網傳天水圍有中學男教師參加教育局主辦的內地考察交流團期間疑因嫖妓被捕，事件揣測連日發酵，該教師任教的香港中文大學校友會聯會張煊昌中學表示，該教師已於周日（12日）返港，並成立調查委員會跟進事件。校方日前發出的通告指該教師提交報告稱網傳資訊「並非真實陳述」。有自稱校方知情人士向傳媒澄清，指涉事教師是光顧足療店被公安帶走，強調只是協助調查，周日已在教育局人員陪同下返港，較學習團回程日遲一天。他指網傳教師因召妓被「行政拘留」14天的說法失實，批評教育局及涉事中學未有迅速澄清，對他並不公道。

被指光顧足療店「助查」 疑似事主澄清無被起訴

社交平台專頁「教育刺針」昨日(15日)上載聲稱由涉事教師發出的短訊截圖，澄清於上周五（10日）事發當晚10時被公安帶到派出所助查後，並無被起訴、罰款或拘留，其後於上周六（11日）晚上，與兩名教育局人員會面及預訂機票，翌日（12日）早上由他們陪同下搭飛機返港。

「校方團結一致應對 有學生喊到返唔到學」

及後亦有一名自稱與事主同校的體育科女教師具名在相關專頁投稿，證短訊截圖內容屬實，提到男教師是在自由活動時間到訪浴足店，期間突被公安調查，故男教師連同其他顧客獲邀到派出所助查。她指校長周一已召開全體教師會議，並為全校學生簡述事件及輔導，又指涉事男教師是本學年由學生投票獲選表揚教師，亦曾因其教學設計出色獲獎，形容「為人正直，愛錫學生」，甚至有學生「因心痛事主，喊到返唔到學」。她指校方團結一致，校長以「捱打」黎形容事件，「同事整體來說都係站在同一戰線」，「前所未有咁團結」。