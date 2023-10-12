男拔生曾憲哲失蹤7日後尋回 母︰兒子仍在生是神蹟

17歲拔萃男書院應屆DSE男學生曾憲哲失蹤7天昨終於傳來喜訊，於馬鞍山郊野公園離主路徑約100米、近老鼠田坑水源一帶叢林被尋回，無生命危險，但身上未有穿著衣物，由直升機送東區醫院檢查。消防表示，利用無人飛行器拍攝逾萬張相片，以及人工智能分析等技術成功搜索少年。曾母感謝各界過去一星期的協助，指兒子失蹤7日，期間經歷颱風及黑雨，搜救各方從不放棄，她深感港人的愛及溫暖，並形容兒子仍然在生是「神蹟」。

曾憲哲於上周三(4日)離開學校後失蹤，警方其後確定他行經小瀝源行善里，前往馬鞍山郊野公園方向後行蹤不明。警方聯同消防處等連日在附近一帶大規模搜救，甚至颱風小犬襲港，亦有派員出動，並有民間搜索隊的義工帶同搜索犬上山尋人。

皇天不負有心人，曾憲哲昨午終在馬鞍山郊野公園一處叢林尋回；他被發現時清醒，對比失蹤前的相片，略為消瘦。

