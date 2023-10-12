男拔生曾憲哲失蹤7日後尋回 母︰兒子仍在生是神蹟

17歲拔萃男書院應屆DSE男學生曾憲哲失蹤7天昨終於傳來喜訊，於馬鞍山郊野公園離主路徑約100米、近老鼠田坑水源一帶叢林被尋回，無生命危險，但身上未有穿著衣物，由直升機送東區醫院檢查。消防表示，利用無人飛行器拍攝逾萬張相片，以及人工智能分析等技術成功搜索少年。曾母感謝各界過去一星期的協助，指兒子失蹤7日，期間經歷颱風及黑雨，搜救各方從不放棄，她深感港人的愛及溫暖，並形容兒子仍然在生是「神蹟」。
曾憲哲於上周三(4日)離開學校後失蹤，警方其後確定他行經小瀝源行善里，前往馬鞍山郊野公園方向後行蹤不明。警方聯同消防處等連日在附近一帶大規模搜救，甚至颱風小犬襲港，亦有派員出動，並有民間搜索隊的義工帶同搜索犬上山尋人。
皇天不負有心人，曾憲哲昨午終在馬鞍山郊野公園一處叢林尋回；他被發現時清醒，對比失蹤前的相片，略為消瘦。
被發現時身上無穿衣物
警方、消防及民安隊人員昨傍晚交代事件。消防處助理消防區長周焯峰表示，曾憲哲被尋回時，神志清醒，但身上未有穿著衣物；救援人員為他進行簡單治理和送上衣物、能量飲品後，在昨午3時24分由直升機送往東區醫院。隸屬攀山拯救專隊的高級消防隊長張天瑜補充，今次任務困難，因獲取資訊有限，只知道曾憲哲最後由行善里往花心坑方向進發；他身上無手機不能用手機信號定位，而該處山勢險要，搜救人員要穿過密林等地方搜索，加上過去一周有颱風及暴雨，均增加搜索的挑戰。她提到，攀山拯救專隊除協助現場指揮釐定搜救策略，亦包括派出搜救犬上山，更到過曾憲哲的住所檢取其衣物，供搜救犬鑑別氣味；團隊同時利用無人飛行器系統拍攝逾一萬張相片，以人工智能（AI）圖像識別系統分析，收窄搜索範圍。
初步相信案件不涉刑事成分
港島總區警司(行動組)郭家俊表示，案件將繼續由港島總區失蹤人口調查組跟進，初步相信不涉刑事成分。至於曾憲哲過去數日經歷，待醫護治療及觀察，才可向他及家屬詳細了解。拔萃男書院校長鄭基恩向家長發通告指，曾憲哲目前留院情況穩定，希望各界可給予曾氏一家空間，避免談論事件等；又建議家長應多留意子女的需要和情緒，並應聆聽他們表達感受。