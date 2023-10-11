男拔生曾憲哲失蹤8日平安尋回　消防：被發現時身上無穿衣物 (持續更新)

【20:05更新】

拔萃男書院校長鄭基恩向家長發通告，交代曾憲哲已獲救的消息，指他目前留院情況穩定，希望各界可給予曾氏一家空間，避免談論事件等。他又建議，家長應多留意子女的需要和情緒，並應聆聽他們表達感受，學校教師、社工和臨床心理學家會提供協助。

【18:20更新】

警方稱，有關曾憲哲過去數日經歷，因其需要進行治療及觀察，稍後時間方可再向其及家屬作詳細了解。

【18:10更新】

消防表示，曾憲哲於現場尋回時，身上未有穿著衣物，即場給予曾憲哲衣物，確保他身上沒有失溫；又表示，過去數天有使用無人機拍攝的影片及照片作分析，於是在密林中再作深度搜索行動。

攀山拯救隊指，尋回曾憲哲的位置，是離開主路徑約100米，鄰近老鼠田坑水源一帶位置。警方則指，曾憲哲現時情況穩定，會於稍後情況再向他作了解，稱現階段沒有涉及刑事成份。

【18:05更新】

警方、消防及民安隊人員召開聯合記者會交代事件，消防指，今日下午2:15分左右，消防人員尋回曾憲哲，當時他神志清醒，進行簡單治理，送上衣物及能量飲品，決定由3:24分左右由直升機送往東區醫院，共派出28架消防車、9架救護車、逾200名消防員、24名救護員等進行搜索。

攀山拯救隊表示，今次任務極為困難，經過颱風及暴雨後搜索更困難。

警方表示，主要鎖定馬鞍山郊野公園為主要搜索地點，目前曾憲哲已送往東區醫院，現階段沒有涉及刑事成份；民安隊表示，10月8日收到指示，聯同各部門進行搜索行動，派出超過50位隊員。