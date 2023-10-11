男拔生曾憲哲失蹤8日平安尋回　消防：被發現時身上無穿衣物 (持續更新)

【20:05更新】
拔萃男書院校長鄭基恩向家長發通告，交代曾憲哲已獲救的消息，指他目前留院情況穩定，希望各界可給予曾氏一家空間，避免談論事件等。他又建議，家長應多留意子女的需要和情緒，並應聆聽他們表達感受，學校教師、社工和臨床心理學家會提供協助。
【18:20更新】
警方稱，有關曾憲哲過去數日經歷，因其需要進行治療及觀察，稍後時間方可再向其及家屬作詳細了解。
【18:10更新】
消防表示，曾憲哲於現場尋回時，身上未有穿著衣物，即場給予曾憲哲衣物，確保他身上沒有失溫；又表示，過去數天有使用無人機拍攝的影片及照片作分析，於是在密林中再作深度搜索行動。
攀山拯救隊指，尋回曾憲哲的位置，是離開主路徑約100米，鄰近老鼠田坑水源一帶位置。警方則指，曾憲哲現時情況穩定，會於稍後情況再向他作了解，稱現階段沒有涉及刑事成份。
【18:05更新】
警方、消防及民安隊人員召開聯合記者會交代事件，消防指，今日下午2:15分左右，消防人員尋回曾憲哲，當時他神志清醒，進行簡單治理，送上衣物及能量飲品，決定由3:24分左右由直升機送往東區醫院，共派出28架消防車、9架救護車、逾200名消防員、24名救護員等進行搜索。
攀山拯救隊表示，今次任務極為困難，經過颱風及暴雨後搜索更困難。
警方表示，主要鎖定馬鞍山郊野公園為主要搜索地點，目前曾憲哲已送往東區醫院，現階段沒有涉及刑事成份；民安隊表示，10月8日收到指示，聯同各部門進行搜索行動，派出超過50位隊員。
【17:25更新】新增曾母及東區醫院回應
失蹤8日的17歲男拔中學生曾憲哲今日(11日)終於尋回，他並無生命危險。警方指，是下午在黃大仙老鼠田坑一帶叢林尋回曾憲哲，認為案件沒可疑。網上瘋傳一張疑似曾憲哲被尋回時的圖片，可見他臉色灰黑，神色憔悴，身穿一件藍色的長袖救護衣服，手握飲料，估計是補充體力之用。
據悉曾被發現時無穿衫褲 由直升機送院後情況穩定
據了解，曾憲哲被尋回時並無穿著衫褲，其後人員安排他由吊床運上直升機，再送去東區醫院治理。東區醫院發言人指，男童是下午3時許由直升機送到醫院急症室，醫護人員隨即為男童進行身體檢查，男童現時情況穩定，醫護人員會繼續跟進其情況。
曾母見傳媒時指，感謝市民幫助，尤其是警方、消防、民安隊及攀山拯救專隊等連日來的搜救，她亦感謝男拔的義工、家長、舊生和郊野義務搜索隊CVST等幫忙，期間許多熱心記者報道，市民給予消息，幫助警方聯絡失蹤的兒子。她坦言，事件令她感到香港人有愛和溫暖，雖然經過8日、九號風球和黑雨，惟兒子仍然在生，她相信是一個神蹟。
她較早前在fb表示，感謝主，警方已經尋找到兒子，兒子還在生並且清醒，感謝大家的幫忙。
網民湧入曾母fb留言祝賀
大批網民湧入曾母的fb留言，短短40分鐘已有逾3,400人讚好，網民紛紛表示：「太好了，感謝主」、「恭喜哂」、「平安回家太好，感恩」、「搵番就好喇，感謝天父爸爸」、「太好了、奇蹟出現」、「真係要好好感激幫你吔搵過仔嘅所有人」、「風雨過後，迎來朝陽」、「真係神蹟，感謝神！」
上周三離開學校失蹤至今
【13:14更新】17歲拔萃男書院應屆文憑試男生Matthew曾憲哲，今日(11日)失蹤踏入第8日，警方、消防處和民安隊繼續在山頭搜索，希望能夠找到失蹤的曾憲哲。他的母親在社交平台發文，感謝人員堅持搜索，並希望神蹟降臨在兒子身上。
曾母表示，小兒憲哲至今仍然失蹤，未被尋回，今次事件深感香港人的友愛和溫暖。她非常感謝警方、消防、攀山拯救隊及民安隊堅持不懈地在馬鞍山郊野公園和鄰近上山搜索，也感謝拔萃舊生、親友和義務民間搜索隊。
她續稱，雖然經過九號風球和黑色暴雨，願神蹟降臨在兒子身上，亦希望市民繼續為搜索部隊和兒子禱告。
17歲男拔學生曾憲哲，上周三(4日)中午離開學校後坐港鐵到石門站出站，同日下午2時半，出現在恒生大學附近的行善里，前往馬鞍山郊野公園方向，之後就杳無音訊。曾憲哲家人透露，他近期受胃病和精神困擾。警方呼籲如有失蹤者消息，可以通知港島總區失蹤人口調查組。