男拔生曾憲哲尋回｜母：兒8日完全沒有進食和喝溪水求生　脫衣因知著濕衫會生病 (更新)

拔萃男書院應屆文憑試(DSE)男生Matthew曾憲哲失蹤8日後，昨日奇蹟地平安獲救，據悉他被發現時沒有穿著衣服兼且赤腳，輿論關注曾憲哲生存及脫衣原因。曾母今日(12日)凌晨在fb發文，指兒子被困林中8日是憑著意志力和喝溪水求生，脫下衣服是因為知道穿著濕透會生病。

男拔生曾憲哲尋回｜ 稱專注兒子康復不打算接受訪問

曾母的帖文指，兒子因為迷路被困林中8天，憑著驚人的意志力和喝溪水求生，經過九號風球和黑色暴雨，他全身濕透，知道繼續穿着衣服就會生病，所以決定脫下衣服，盡量躲在草叢中避風雨。曾母說雖然兒子完全沒有進食，惟仍然在生，她再次形容事件是神蹟，並感謝大眾為兒子和搜索隊祈禱，重申願榮耀讚美歸與上帝。

她透露，曾憲哲身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，現在醫院留醫和觀察，希望大家不用擔心，並對大眾致謝。另外，她回覆電台查詢時表示，現時想專注兒子康復，不打算接受訪問。

17歲男拔學生曾憲哲，上周三(4日)中午離開學校後坐港鐵到石門站出站，同日下午2時半，出現在恒生大學附近的行善里，前往馬鞍山郊野公園方向，之後就杳無音訊。曾憲哲家人透露，他近期受胃病和精神困擾，警方、消防及民間拯救隊等連日來上山搜索，直至昨日第8日終於在黃大仙老鼠田坑一帶叢林尋回曾憲哲。