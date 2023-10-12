男拔生曾憲哲尋回｜義工隊冀政府日後提供更多資訊加強互助　消防指會保障私隱發放資訊

拔萃男書院學生曾憲哲失蹤8日後，昨日平安獲救。消防處高級消防隊長張天瑜在電台節目表示，在失蹤男學生曾憲哲獲尋回位置，早前曾經搜索過，但因為現場草長得較高、地勢複雜等因素，增加搜救難度。她又說，搜索行動期間曾經遇到大雨，未能透過無人機搜救，直至前日天氣好轉，隨即放送無人機協助，拍下過萬張相片，再送到總部後勤支援部，利用人工智能圖像識別系統分析，建成季節性地圖。她解釋電子地圖只可以看到基本山形地勢，但透過季節性地圖，可以進一步見到溪澗及草叢，從而縮細搜救範圍，最終成功尋回事主。

消防處呼籲 市民避免單獨行山

張天瑜又說，並無與義工合作，又說消防會在不違反法規及私隱下，向外發放有關資訊。她強調山嶺救援的風險非常高，消防是以小隊形式搜救，有關人員接受過專業訓練，配備專業裝備，如有需要，警方及民安隊會提供相關協助。她又建議市民應避免單獨行山，出發前要小心計劃行程，留意天氣狀況，並與親友保持聯絡，定期更新位置。若不幸迷路要保持冷靜，盡可能沿路折返，或留在原地等候救援。

消防處助理消防區長周焯峰說，當時與事主接觸後，考慮他的身體狀況，要盡快送往醫院進一步觀察，因此並無追問過去幾日在山上的經歷，強調需要將事主的身體及精神狀況放在首位，詳情留待相關部門再了解。