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2023-10-13 17:14:06

男拔生曾憲哲尋回｜警重申曾憲哲失蹤不涉刑事 籲外界勿作不必要猜測

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搜救曾憲哲時過程。(消防處)

17歲拔萃男書院學生曾憲哲失蹤7日後，周三(11)在馬鞍山郊野公園老鼠田坑被尋回，安全無恙。對於坊間有不少傳言及猜測其經歷，警務處港島總區總督察林欣宜今日(13) 在聯合記者會重申，警方判定今次是失蹤人士案件，沒有刑事成份，強調目前最重要是曾憲哲的身體健康，以及他和家人可以渡過難關，回復正常生活，憂慮網上太多揣測或對當事人造成傷害，籲外界不要再作出不必要的猜測。

林欣宜又提到，曾憲哲現時仍在醫院接受治療，會在其狀態許可、醫生同意的情況下向他了解過程，警方亦有嘗試查看其手提電話、社交平台，亦有與其學校了解，希望了解更多其失蹤原因，當中沒發現不尋常地方。

無人機播音樂冀鼓勵曾憲哲

林欣宜提到在搜救行動中，警方出動可播放聲音的無人機，過程中播放曾憲哲喜歡的音樂以及拯救他的資訊，希望對方聽到不要放棄。林欣宜形容搜救行動極為困難，有如大海撈針，搜救隊伍一度要擴大行動範圍至沙田、大圍、馬鞍山一帶，颱風小犬襲港以及黑色暴雨，亦加大搜索難度。

父欲上山參與搜索被警勸阻

有份參與搜救的港島總區野外巡邏隊警署警長秦天佑表示，與曾憲哲的父母了解兒子生活背景，以了解其可能匿藏地點，父母提供有用的資訊，令警方效率有所提升。秦天佑稱他最深刻的事情，是曾父希望一同上山參與搜索，礙於天氣惡劣，他勸喻父親留在安全位置。他指自己有一名女兒與曾憲哲年紀相若，能感受到其心情。他們不曾有放終止任務的想法，並相信曾會憑堅強意志堅持。

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