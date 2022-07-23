男教師旺角站偷拍女子裙底 保釋期間禁接觸曾任教學生 9月2日再訊

本周三（20日）一名33歲男教師涉嫌在港鐵旺角站扶手電梯，以手機拍攝一名19歲女子的裙底，鐵路警區特遣隊人員巡邏期間上前截查揭發。男教師被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，裁判官施祖堯把案件押後至9月2日再訊，以待警方作進一步調查。裁判官批准被告以現金1萬元保釋外出候訊，但下令他不得接觸曾任教兩間學校的所有前任或現任教職員及學生等。



控罪指，男被告梁榮燊報稱為教師，被控於2022年7月20日，在香港旺角港鐵站B4出口往T.O.P.（This is Our Place）地下樓層之扶手電梯上，拍攝女子X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，梁為了性目的或不誠實地作出非法拍攝行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X同意，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》 第159AAC（1）（a）（i）及（2）條。