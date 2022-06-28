男文員涉管有雷射筆自辯與貓咪玩耍 押下月裁決

38歲男文員涉在樂華南邨安華樓走廊外管有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今日於觀塘裁判法院開審。案件押後至7月20日裁決，被告續准保釋。

被告宋光達被控於2021年6月4日，在香港九龍秀茂坪振華道70號樂華南邨安華樓23樓走廊的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，可發出雷射光的裝置，即一支雷射筆。

居住在秀茂坪紀律部隊宿舍的報案人蘇婉眉（譯音）供稱，案發當晚9時許發現有紫藍色的光源射入客廳，遂到窗邊追索光源，發現光源由對面的樂華南邨發出，她用手機拍片紀錄。蘇形容光源「好強」，被照射到要閉目回神。蘇其後翻看片段發現光源來自安華樓頂樓向下數第11層及第14層。辯方覆問下，蘇同意看不見使用的人的性別、外貌和衣著。

被告自辯指，會用雷射筆與家中3隻貓咪玩耍，案發當晚用綠色雷射筆和貓咪玩，中途沒有電，於是取出年多前在巴士上拾到的涉案雷射筆用。之後與女友到被捕位置「食煙break」，期間曾用該筆射向同邨的喜華樓牆壁數秒測試射程。庭上又播放數段被告在家中用雷射筆與貓玩耍的影片。

控方指，片段是被告在距今兩個多月前拍攝，作用是支持其玩貓一說，被告不同意，並指太日常故沒有拍攝。控方又指出，被告被捕前曾走到其他可照射宿舍的位置使用雷射筆，被告均否認。

拘捕警員盧家文（譯音）供稱，同意被告的被捕位置旁邊的走廊窗口看不見紀律部隊宿舍。盧指曾測試過涉案雷射筆，形容顏色為深藍色，他亦確認不曾到報案人指稱曾發出光束的21樓調查。