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2023-12-01 10:25:29

男病人氧氣樽氣閥未開啟亡　資深醫生：應由有經驗醫護轉運

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明愛醫院一名79歲眼科男病人，在轉送深切治療部期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，其後病人情況惡化離世。(資料圖片)

明愛醫院一名79歲眼科男病人，在轉送深切治療部期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，其後病人情況惡化離世。(資料圖片)

明愛醫院一名79歲眼科男病人，在轉送深切治療部期間，使用的氧氣樽氣閥未有開啟，其後病人情況惡化獻世。有資深醫生今(1日)在電台指，現時很難評論涉事病人死亡原因，是否與氧氣樽沒有開啟有關，不過他建議由有較多應付危急病人經驗的醫護人員，負責運送。

事件涉及氧氣樽氣閥未有開啟。(資料圖片)

事件涉及氧氣樽氣閥未有開啟。(資料圖片)

李衛全：眼科較少運送不穩定病人

養和醫院深切治療科主任李衛全說，眼科比較少有不穩定病人，要運送不穩定病人的機會就較少，故可能很少處理像今次情況病人的經驗，由於今次事件的病人情況不穩，轉送時須兼顧多方面，可能忙中容易出錯，建議由有較多應付危急病人經驗的醫護人員負責運送。他認為，雖然運送病人的檢查清單，能有助確保程序，惟不一定百分百有效，相信有足夠人手及加強培訓更爲重要。

他表示目前難以評論病人死亡原因是否與氧氣樽氣閥沒有開啟有關，因為病人本身亦有其他病症，包括有細菌入血，其死亡原因未必僅是氧氣樽氣閥沒有開啟，惟病人若情況很差，確實需要很多儀器支持，以維持生命，缺少一樣對病人始終有影響。他建議院方應從多方向審視事件，包括病房及負責運送病人團隊等。

彭鴻昌：反映未有汲取教訓

社區組織協會幹事彭鴻昌形容事件屬不幸，批評氧氣樽接駁是簡單直接程序，沒有開啟氣閥是不可接受。他舉例指，2018年伊利沙伯醫院亦發生類似事件，檢討後提出了一些改善建議，但今次再發生事件，反映未有汲取教訓。彭鴻昌說要分析事件發生的根源，亦可考慮加強培訓，並審視相關指引是否需要改善。

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