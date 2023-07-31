男社工涉網上公開西灣河開槍警個人資料 藐視法庭判囚21日緩刑一年

36歲男社工涉在網上發帖公開西灣河開槍警員的中文全名，並轉載法庭頒布匿名令的新聞報道，違反法庭禁制令及匿名令。案件今（31日）於高等法院處理，律政司指社工轉載匿名令新聞同時披露警員全名，反映他明知故犯，公然藐視法庭及挑戰法治，建議判處以月計的監禁式刑罰；社工的代表律師則建議以緩刑方式處理。高浩文法官經考慮後判囚21日，緩刑一年，下令他需向律政司支付訟費50,000元。

申請人為律政司，答辯人為李柏納（Bernard）。事源於法庭在2019年10月25日起頒發禁制令，禁制任何人非法及故意地「起底」警務人員。而同年11月11日發生西灣河警員連開三槍事件，涉案警員及其家人獲批匿名令。

辯方：雖知匿名令已頒布但不知其詳細內容

承認案情指，李柏納在2020年6月2日於Facebook分享法庭頒布匿名令的新聞報道，並發帖指：「無人知你個名係XXX」，披露了涉案警員的中文全名。李於2020年6月24日因藐視法庭罪被捕，並在警誡下解釋他知悉法庭頒布了匿名令，其行為是爲了喚起市民對西灣河開槍事件的關注。

李柏納的代表大狀譚俊傑指，李第一時間與警方合作，願意自己曾發布涉案帖文及分享涉案報道，他雖知匿名令已頒布但不知其詳細內容，而他在協助警方調查後已即時刪除涉案帖文，希望法庭以緩刑方式處理。譚指律政司在去年才提出起訴，解釋李需時申請法援，索取法律意見，才會在今年4月才表示願意承擔法律責任。