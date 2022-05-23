男警員被指涉向男同志提供性服務偷錢被捕 警︰報案人指因感情問題爭執後被盜款項

油麻地一間酒店涉發生盜竊案，一名男子報警指，在酒店房間與男子因事爭執，對方離開後，發現被偷去4000元，於是報警。警方到場調查，涉事者為休班男警員，西九龍總區重案組接手跟進，今日(23日)拘捕涉嫌盜竊的男警。

警方證實，昨晚約11時接獲一名45歲男子報案，指在油麻地一酒店房間內與一名男子因感情問題爭執，期間被該名男子偷去4,000元，男子其後逃去。警方經深入調查後，今早約10時在紅磡區拘捕一名31歲本地男子，涉嫌盜竊，正被扣留調查。該名男子為一名休班警務人員，已被停職。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

不過，消息指，涉案男警隸屬九龍城警區，該名男警去年9月起做「兼職」，向男性客人提供性服務，每次費用收1,000至2,000元。昨日(22日)與一名男顧客到油麻地一間酒店租房，並提供性服務，其間疑因事起爭執。男警其後以趕「返工」為由即時離開，及後男顧客報警指被偷去4,000元。

有指涉事男警去年1月休班期間與女朋友入住尖沙咀酒店，其後對方報警指他涉強姦，男警其後停職調查，至去年4月，證實男警清白，改控其女朋友「誤導警務人員」罪。但男警復職後，改做軍裝負責巡邏工作。