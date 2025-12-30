男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假　罪成判囚半年

一名32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他早前否認一項欺詐罪。裁判官陳慧敏今早(30日)在西九龍裁判法院直斥被告毫無悔意，在首次求診至最後一次覆診時仍堅稱是健身教練，明顯屬有預謀、有計劃犯案。而案發時正值社會運動高峰期，其犯案行為削弱公眾對警隊的信心，破壞警隊對被告的信任，裁定他罪名成立，判處監禁半年，並拒絕其保釋等候上訴的申請。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10月17日，在香港藉作欺騙，即向曾文謙醫生虛假地表示身為健身教練，不可能從事輕量工作，意圖詐騙而誘使曾文謙醫生建議放病假54天，由2019年12月13日至2020年2月4日，而導致其獲得利益，或使香港警務處或香港政府蒙受不利。

曾獲得警隊嘉許 辯方求情指，被告在2013年加入警隊，任職超過10年，沒有刑事定罪及內部聆訊紀錄。被告在2023年11月休班時在元朗的超級市場捉拿盜竊犯，其後沒有申請加班津貼，並獲得警隊嘉許。被告被捕後感巨大壓力，更在今年5月被停職。被告與家庭主婦妻子育有兩名子女，屬家庭經濟支柱，今被定罪後前途盡毀，涉案金額僅約4.6萬元左右，獲得病假期間在家休養，並非外遊或做兼職。 陳官裁決時指，被告自辯時堅稱2019年手術後覆診時，沒有向醫生表示任職健身教練。然而，被告2022年的醫療報告中寫明他自稱健身教練，終獲批出110日病假。被告解釋因「無諗咁多」、不想爭論，而沒有向醫生澄清及要求修改失實內容，陳官明言其反應違反常理。報告內容明顯是被告向醫生提及的，惟後來東窗事發，才在庭上指沒有提及過該些內容。

解釋擔心遭醫生「起底」 陳官引述曾文謙醫生證供，被告在2022年取醫療報告時表示因社會運動不想上前線而欺騙他。被告曾對上司表示「撞正踏浪者行動而訛稱任職健身教練」，被告解釋因不知醫生政治取向，擔心遭「起底」。陳官認為，若真如被告所指擔心「起底」，理應會直接告知上司。另外，即使不少人對警隊有敵意，亦不必然代表醫生會「起底」被告，故認為是「牽強的狡辯」。 對警隊能進行輕量工作有認知 陳官續稱，被告過往因病獲發「輕工紙」，並非對警隊能進行輕量工作毫無認知，惟被告在覆診時已向醫生要求更長病假。對於被告親撰的求情信內自稱熱愛警隊工作，惟案發時要求長病假，其說法與行為明顯自相矛盾，必然因社運時期不想上前線而犯案，直斥其「一堆謊話」。

案件編號：WKCC2052/2025