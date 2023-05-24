男警與女網友「開房」後盜信用卡買溏心蛋、雞胸兼勒索　判囚2年

27歲男警與相識僅兩日多的女網友租酒店「開房」，完事後疑趁女方沖身時，偷走她的信用卡，再去便利店和超市「碌卡」買雜貨，包括雞蛋香煙和口罩。事後更聲稱「拍咗片」，勒索女方2萬元。當男警翌日當值時，駕駛警方私家車欲收取勒索金時，遭同袍上前截查，男警即激烈反抗，大叫：「做緊嘢！唔好搞大佢！」。

官：行為惡質而卑劣

男警今(24日)在荃灣區院承認「盜竊」、「勒索」、「拒捕」及兩項「以欺騙手段取得財產」共5罪。裁判官斥被告違反女方信任，以私密影像威脅，即使影像未必確實存在，也會令對方惶恐，傷害難以磨滅，形容被告行為惡質而卑劣，判囚兩年。

27歲被告陳子浩，2016年加入警隊。他承認於2022年1月20日，控罪指稱他於去年1月20日，在屯門悅品度假酒店一間房間內，偷盜一張屬於X的財產，並在同日於元朗安定樓地下C鋪7-11便利店，訛稱是該信用卡的持有人，並用該信用卡購買2包海帶、1樽橙汁、1包溏心蛋、2盒薄荷糖、1包味噌蛋、7包雞胸肉、4盒香煙、4包消毒濕紙巾、2樽辣椒油及2盒口罩。及於翌日以恫嚇方式要求女子X交出2萬元；及同日在尖沙咀加連威老道抗拒警員。