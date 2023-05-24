男警與女網友「開房」後盜信用卡買溏心蛋、雞胸兼勒索　判囚2年

27歲男警與相識僅兩日多的女網友租酒店「開房」，完事後疑趁女方沖身時，偷走她的信用卡，再去便利店和超市「碌卡」買雜貨，包括雞蛋香煙和口罩。事後更聲稱「拍咗片」，勒索女方2萬元。當男警翌日當值時，駕駛警方私家車欲收取勒索金時，遭同袍上前截查，男警即激烈反抗，大叫：「做緊嘢！唔好搞大佢！」。
官：行為惡質而卑劣
男警今(24日)在荃灣區院承認「盜竊」、「勒索」、「拒捕」及兩項「以欺騙手段取得財產」共5罪。裁判官斥被告違反女方信任，以私密影像威脅，即使影像未必確實存在，也會令對方惶恐，傷害難以磨滅，形容被告行為惡質而卑劣，判囚兩年。
27歲被告陳子浩，2016年加入警隊。他承認於2022年1月20日，控罪指稱他於去年1月20日，在屯門悅品度假酒店一間房間內，偷盜一張屬於X的財產，並在同日於元朗安定樓地下C鋪7-11便利店，訛稱是該信用卡的持有人，並用該信用卡購買2包海帶、1樽橙汁、1包溏心蛋、2盒薄荷糖、1包味噌蛋、7包雞胸肉、4盒香煙、4包消毒濕紙巾、2樽辣椒油及2盒口罩。及於翌日以恫嚇方式要求女子X交出2萬元；及同日在尖沙咀加連威老道抗拒警員。
警員身份屬加刑因素
案情指，2022年1月17日，被告透過交友程式「Tinder」認識26歲的X，雙方有交換裸照。同月19日晚上11時許，2人到悅品度假酒店性交，完事後X往洗澡，之後發現被告已穿好衣服並先離開。至翌日凌晨，X發現信用卡不翼而飛，她隨即報失，並獲悉有人曾使用信用卡購物。
至1月21日，被告再聯絡X，聲稱「影咗你片」，勒索X交出8,000元，否則會將影片傳給她的友人。未幾，被告再上調金額至1.5萬元，並稱若限期前未交錢，便再加至4萬元。經討價還價後，被告同意將金額定為2萬元，並要X把現金放到加連威老道一大廈信箱。X及後感驚恐，於是報案。
至當日晚上約10時，X將塞滿廢紙的紙袋塞入信箱，然後通知被告去取。執法人員在附近埋伏。當被告在當值時，駕駛警方私家車欲收取勒索金，執法人員即上前欲進行拘捕行動。惟被告即逃跑，而警方在制服被告過程中，遇上激烈反抗，又大叫「做緊嘢，唔好搞大佢，有事慢慢講」。辯方今求情指，被告時一時貪心才盜信用卡，強調被告沒預謀，被告從沒拍片，亦沒有恐嚇使用武力。惟辯方同意，被告是一名警員這點屬加刑因素。