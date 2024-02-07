男護士涉舌吻15歲女童非禮罪脫　官：行為不專業但構成不猥褻

一名23歲將軍澳普通科門診診所男護士，涉嫌趁一名15歲女童到診所清洗傷口時，與她舌吻，早前經審訊後脫非禮罪，控方不服提出覆核，今(7日)在九龍城裁判法院陳詞。裁判官認為，被告行為只能顯示相當不專業，但不代表如控方所謂嚴重違反社交禮儀，或令侵犯行為變得猥褻，決定維持原判，被告非禮罪名不成立。

被告譚永東，23歲，報稱男護士，經審訊後一項猥褻侵犯罪名不成立。控罪指，他於2022年11月9日，在香港將軍澳寶琳北路99號將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室内猥褻侵犯15歲女童X。