男跑手渣馬暈倒不治　妻質疑延誤10分鐘無人急救

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手李文德參與10公里賽事，跑了大約6公里後倒地暈倒，由醫療輔助隊協助送上救護車，救護員為他做心外壓急救，留院4天後不治，死因庭今日展開死因研訊，並選出2男3女陪審團，將傳召19名證人，預計研訊7天。

妻子廖美寶在庭上供稱，當日她與丈夫一同參與賽事，兩人有共識一旦分散便各自回家，她其後收到渣馬大會來電，指其丈夫「見暈」，之後又說其丈夫入住醫院深切治療部，直至1月24日離世。她事後透過新聞報道看到相關片段及相片，發現丈夫暈倒後的首10分鐘均俯臥於現場，由於她懂得急救，因此她認為丈夫於暈倒後首10分鐘均沒有人替他急救，是很大問題，而且救護車於20分鐘後才到達，因此妻子質疑當中有延誤。

妻指丈夫當時俯臥姿勢非急救常用臥式

李文德的妻子接受醫療輔助隊的大律師陸栩然盤問時強調，丈夫當時的俯臥姿勢絕非急救常用的復原臥式。

至於當日在比賽現場當值的香港業餘田徑總會義工李美華供稱，當日早上約8時聽到有跑手暈倒，其後她見到李文德倒臥路旁，但她已無法記起李文德當時的姿勢。她隨即透過大會提供的緊急熱線通知大會有跑手暈倒，隨後有兩名急救員下車協助李文德。

當日為李文德急救的醫療輔助隊急救員羅科儀就供稱，他們檢查李文德的清醒程度及呼吸脈搏，當時李文德對聲音有反應但回應不清晰，羅隨後移動死者至復原臥式，其後有1名自稱是醫生的跑手，以及另1名醫療輔助隊隊員先後上前協助，醫生指李文德臉色轉差，於是將李文德翻身，為李文德進行心外壓及使用協助呼吸的面罩，其後有兩輛救護車先後到達，李文德被送上車，並有人繼續為李文德進行心外壓。