留院病人過千 醫管局表憂慮 盧寵茂：十一月投資峰會 料來港者有條件免檢疫

本港新冠肺炎確診個案昨增3,154宗。疫情未緩的同時，大眾繼續關注「通關」及「抵港檢疫」安排。醫務衛生局長盧寵茂在報章專訪中透露，在金管局11月初舉行「國際投資峰會」時，抵港人士或可免隔離檢疫，改為醫學監察，期間禁止到酒吧等高風險活動。特首李家超昨被問及通關安排時指，政府須按實際情況推展抗疫工作，要視乎疫情變化以及市民配合，強調如將疫情風險管理得好，其他措施便有放鬆空間。

盧寵茂繼早前在訪問中事先張揚「研究安心出行加紅黃碼」後，又向《南華早報》透露未來防疫策略，他在專訪中指，在一國兩制下，中央不會盲目要求香港跟從內地防疫政策，但需要更好圍堵個案，令香港不用再收緊防疫措施。盧寵茂又說，金管局計劃11月初舉行「國際投資峰會」，屆時抵港人士的檢疫安排可能有變，並透露有關人士仍需要接受核酸檢測，但不排除可改為醫學監察，期間禁止高風險活動，例如到酒吧。盧寵茂又指，根據政府內部模型推算，第五波疫情反彈將於9月達到高峰，屆時或有1萬名患者要住院，但強調不會讓疫情失控。

「國際投資峰會」是由財政司長陳茂波於今年2月發表的預算案上提出，他當時指已邀請金管局籌辦高層次的投資峰會，邀請國際和內地金融機構的負責人來港出席，親身了解香港的獨特優勢及投資環境，共同探討未來的環球金融機遇和香港可發揮的作用。他隨後透露，峰會於今年11月香港國際七人欖球賽期間舉行，預料約100至200人參與。金管局發言人回覆查詢時指，正籌備相關工作，會適時公布。

特首李家超昨到立法會出席「前廳交流會」後被問及通關安排時指，政府須按實際情況推展抗疫工作，有關問題需要視乎疫情變化及以市民的配合，譬如市民打疫苗的情況，強調如果將疫情風險管理得好，其他措施可以有放鬆空間。