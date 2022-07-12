畢業出路｜780機構下周四參展升學就業博覽 ICAC重臨、國泰太興等提供2700就業機會

DSE文憑試本月20日放榜，貿發局教育及職業博覽即於21日至24日在灣仔會展舉行，為猶豫不決或想尋求出路同學提供多元升學、進修或投入職場資訊。一連4日博覽將有逾90場活動，匯聚超過780家來自18個國家及地區機構，今年新加入的包括日本、芬蘭、愛爾蘭和瑞士；而職業博覽中，有機構更設即場面試。

博覽分為「教育」及「職業」2大專區，其中「招聘廣場」將有多間求職平台及公私營機構舉辦現場招聘，當中包括國泰航空、QB House、太興飲食集團及亞洲空運中心，又有闊別展覽數年重新參展的廉政公署等，預計所有參展商將帶來逾2,700個就業機會。其中廉政公署將有巨型咖啡杯「打卡位」，4個部門亦有代表在場向有興趣加入廉署朋友作介紹。廉署指，各部門不定期招聘，設展覽冀透過不同機會讓畢業生了解廉署工作，將來有機會投身反貪工作。

教育方面，參展機構包括樹仁大學、加拿大安省網上中學等。其中樹仁透露，今年收生理想，目前已留位學生較去年增一成，更有逾百學生已全數繳付學費。

博覽設四大主題職業日，首日由職訓局打頭陣，將介紹透過學習新技能開闢更多升學或進修渠道；次日有機電工程署及香港機電業推廣工作小組合辦「機電工程日」，將邀請業內人士分享鐵路工程、汽車及機電行業未來發展。第三日有全新的「建專業 見未來」主題日，香港青年協會將舉辦一系列講座，介紹樂齡科技趨勢和數碼營銷策略等熱門主題。最後一日則有香港建造學院支持的「建造全接『築』」，介超建造業前景。

博覽21至24日舉行，同場舉行包括書展、香港運動消閒博覽及零食世界，可一拼走勻四個展覽。教育及職業博覽免費參觀，書展成人票價25元、小童10元，另設多項優惠門票等。