畫出工地安全新視角 「安全．團圓」海報設計比賽圓滿舉行 年輕畫家創意力驚人 推廣建造業安全意識

建造業議會（議會）早前舉辦的「安全．團圓 – 建造業海報設計比賽」已圓滿結束，吸引超過300份精彩作品參賽。是次比賽以「安全．團圓」為主題，設親子組、小學組、中學組及公開組，旨在透過年輕畫家的創意，推廣工地安全文化，宣揚建造業界及社會對安全的重視。
建造業議會執行總監鄭定寕工程師在開幕致辭中表示：「議會一直將『建造安全』視為行業發展的關鍵基石。是次比賽希望通過公眾，特別是年輕人的參與，重申安全的重要性。主辦方收到眾多優秀的參賽作品，這些創作不僅展現了設計才華，更提醒大家『工地安全，人人有責』。從管理層到前線工友，大家都需共同努力，營造安全工作環境，並推動關愛文化，增強工友對建造業的歸屬感與團隊精神。」
頒獎典禮特別設置了「安全知識十分鐘」環節，透過趣味問答形式，讓參與者在輕鬆愉快的氣氛中學習建造安全知識，同時加深對建造業的興趣與了解。建造業議會青年事務委員會主席孟家榮營造師強調，年輕人是建造業的未來。除了技術與經驗，行業更需要結合科技應用與創新思維，提升安全及管理效能，以應對未來挑戰。他期待更多年輕人加入建造業，為行業注入活力與變革。
「安全．團圓 – 建造業海報設計比賽」不僅展現年輕參賽者的創意才華，更彰顯議會在推廣建造安全方面的不懈努力與承諾。議會期望藉此進一步促進安全文化的發展，凝聚各方力量，共同創造更安全的工作環境。
安全‧團圓 – 建造業海報設計比賽得獎作品
今次比賽以「安全．團圓」為主題，透過年輕人的設計及公眾參與，重申建造業界以至社會對安全的重視，推動工地安全文化發展。每一幅海報作品都充滿創意和温暖，展現出參加者對建造工友的支持與關注，為工地安全注入正能量，希望提醒大家顧己及人，才可以安全地跟家人朋友共聚。