畫出工地安全新視角 「安全．團圓」海報設計比賽圓滿舉行 年輕畫家創意力驚人 推廣建造業安全意識

建造業議會（議會）早前舉辦的「安全．團圓 – 建造業海報設計比賽」已圓滿結束，吸引超過300份精彩作品參賽。是次比賽以「安全．團圓」為主題，設親子組、小學組、中學組及公開組，旨在透過年輕畫家的創意，推廣工地安全文化，宣揚建造業界及社會對安全的重視。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師在開幕致辭中表示：「議會一直將『建造安全』視為行業發展的關鍵基石。是次比賽希望通過公眾，特別是年輕人的參與，重申安全的重要性。主辦方收到眾多優秀的參賽作品，這些創作不僅展現了設計才華，更提醒大家『工地安全，人人有責』。從管理層到前線工友，大家都需共同努力，營造安全工作環境，並推動關愛文化，增強工友對建造業的歸屬感與團隊精神。」