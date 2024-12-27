當局傾向發展白石角站私營房屋為主　區議員冀盡快公布公私房屋比例

港鐵公司仍就興建東鐵綫科學園/白石角新車站及發展附近土地，進行詳細技術評估。發展局回覆港台查詢表示，擬議發展原先包括公營和私營房屋，但經檢視後認為白石角較適合作私營房屋發展，加上政府已為未來10年公營房屋供應覓得足夠土地，因此當局目前傾向以發展私營房屋為主，而整體發展計劃和基建配套的規模須相應調整。

爭取在明年公布初步發展建議

局方表示，需要更多時間進行研究和與地鐵蹉商，重新檢視基建需求，並深化研究及提升項目效益，爭取在明年第二或第三季公布初步發展建議，規劃提供的10,000個單位，會繼續以2033年或之前開通車站為目標，有區議員期望當局盡快公布公私營房屋比例。