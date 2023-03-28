當局或研電力公司分擔成本 兩電：燃料費有望下調

國際燃料價格最近有回落趨勢，不過兩電下月的燃料調整費均有所上升，中電的調整費將輕微增加至每度電63.5仙，但未來3個月會提供特別回扣抵銷，令費用維持每度電62.8仙的水平。至於日前已宣布下月燃料調整費增加4.9%至每度電90.6仙的港燈，昨表示如燃料成本下跌趨勢持續，費用有望今年中回落。
立法會環境事務委員會昨開會討論最新燃料調整費，中電總裁蔣東強表示，國際油價最近已從高位回落兼漸趨穩定，煤的價格近日亦有明顯下跌，若兩者繼續維持於較低水平，燃料調整費短時間內將會有所下調。港燈董事總經理尹志田亦解釋，現行計算調整費的機制有數據滯後情況，需時數個月才反映國際燃料價格的實質變動。
議員斥兩電加價只為「賺到盡」
民建聯梁熙批評，兩電未有按《管制計劃協議》以合理的最低價格提供服務，用最高的標準加價亦只為「賺到盡」而非維持公司不虧損。選委界黃錦輝指，燃料調整費現時滯後時間長達兩、三季，關注政府有否考慮協助縮短至一季。
環境及生態局長謝展寰稱，現行機制容許兩電在能源價格急升下，將所有成本轉嫁予市民，但今次見到市民的痛苦後，日後可考慮與兩電磋商引入新機制，以部分利潤與市民分擔，但重申須兩電完全同意才能更改。