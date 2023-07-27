當局擬擴「有條件釋放」範圍　或「強制羈留」自願入院具刑事暴力病人

政府上月提出10項加強支援精神復元和精神健康的措施，包括檢討《精神健康條例》下的「有條件釋放」機制。精神健康諮詢委員會今日(27日)開會討論機制，主席黃仁龍會後指，委員同意「有條件釋放」機制適用範疇過於狹窄，同意可研究擴大適用範圍，惟強調當局必須同時有足夠資源和人手配合。

黃仁龍又稱，委員會認為「有條件釋放」機制要為病人、其家人和照顧者提供更及時和適切的支援，同時要讓家人及照顧者知道若病人病情出現不尋常變化，應如何與醫院有效溝通以便適時提供支援。