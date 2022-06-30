當局料BA.4或5存隱形傳播鏈 再有檢疫酒店員工染疫

本港昨增2,004宗新冠肺炎確診，包括155宗輸入個案，單日總數重回4月上旬水平。當局再錄得4宗源頭未明懷疑BA.4或BA.5個案，包括一名檢疫酒店的主管，患者平時會監督採樣隊為旅客做檢測，疑在工作期間染疫。當局相信社區有BA.4或BA.5的隱形傳播鏈，惟強調只佔整體個案的小部分。至於早前爆發BA.2.12.1個案的屯門卓爾廣場海港酒家，以及其引伸的旺角新世紀廣場翠園群組，昨無新增個案。

新的變異病毒株Omicron亞系個案持續增加，昨錄得4宗感染源頭未明的本地懷疑BA.4或BA.5個案，包括指定檢疫酒店銅鑼灣如心酒店的41歲男房務主管，他平時會隨採樣隊到客房樓層，從旁監督隊伍為檢疫旅客採樣，其間有穿著保護衣、戴口罩、面罩和手套，當局料他工作期間感染。

累計約10宗本地懷疑BA.4或5

患者居於屯門富泰邨愛泰樓，當局指其樣本於私營化驗所驗出不確定結果，經衛生署覆檢後呈陽性，病毒CT值逾30、即病毒量低，未必能進行全基因分析，但會檢視近日該酒店確診旅客是否屬懷疑BA.4或BA.5。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮強調，酒店獲准成為指定檢疫酒店前，通風系統均已通過不同部門的檢查。其餘3宗個案分別居於大潭紅山半島5座、長沙灣順寧居及元朗峻巒25A座。

懷疑BA.4或BA.5本地個案今星期起漸增，歐家榮指至今約10宗源頭未明，估計有輸入個案進入社區活動時引起傳播，情況反映社區有隱形傳播鏈。他指中心關注情況，但強調相對整體陽性個案數目而言，懷疑BA.4或BA.5個案總數僅屬少數。至於懷疑BA.2.12.1本地個案昨多25宗，當中13宗源頭未明。