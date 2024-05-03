當局稱大部分書面意見支持加煙稅　檢視如何推行完稅香煙標籤措施

醫務衞生局去信立法會相關法案委員會，就支持和反對調高煙稅的意見作回應。局方表示，法案委員會於指定期限內接獲的書面意見，當中絕大部分支持加煙草稅建議。而政府連續兩年增加煙草稅，可避免吸煙率反彈，亦能向社會明確傳達政府保障市民整體健康的承諾和決心，當局正考慮與海關推行立法措施，遏止非法販賣活動，包括檢視如何推行完稅香煙標籤措施，提升執法成效。
有每日食傳統煙習慣煙民大多收入較低
醫衞局表示，本港現時仍有約58萬人有每日吸食傳統煙習慣，當中大多屬於收入較低的一群，是最難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害的群組，吸煙只會繼續加劇健康或經濟的貧富差距，整個社會及醫療系統亦要為吸煙帶來的疾病付出沉重代價。
局方又引述統計處的調查指，2023年增加煙草稅後，吸煙率有下降跡象，初步數據顯示吸煙率由2019年的10.2%及2021年的9.5%，下降至9.1%。當局又強調世衞組織和世界銀行已分別指出，提高煙草稅與非法煙草貿易活動並無直接關係，誇大非法煙草貿易活動是煙草業抵抗有效控煙措施，尤其是提高煙草稅的最常用手法。
完稅煙因私煙而大幅減少的說法並不成立
對於有反對意見指增加煙草稅會令私煙市場更活躍，以及導致煙草稅收下跌。當局提出反駁，表示去年初社會全面復常並恢復通關後，各口岸跨境人次大幅回升，完稅煙數目大致回落至疫情前水平，數據明確反映，完稅煙因私煙而大幅減少的說法並不成立。另外在稅收方面，2023至24年度煙草稅實際收入約72億元，比對2019至20年度的約70億和2018至19年度的約63億元仍然為多。
原文刊登於 香港電台