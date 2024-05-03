當局稱大部分書面意見支持加煙稅　檢視如何推行完稅香煙標籤措施

醫務衞生局去信立法會相關法案委員會，就支持和反對調高煙稅的意見作回應。局方表示，法案委員會於指定期限內接獲的書面意見，當中絕大部分支持加煙草稅建議。而政府連續兩年增加煙草稅，可避免吸煙率反彈，亦能向社會明確傳達政府保障市民整體健康的承諾和決心，當局正考慮與海關推行立法措施，遏止非法販賣活動，包括檢視如何推行完稅香煙標籤措施，提升執法成效。

有每日食傳統煙習慣煙民大多收入較低

醫衞局表示，本港現時仍有約58萬人有每日吸食傳統煙習慣，當中大多屬於收入較低的一群，是最難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害的群組，吸煙只會繼續加劇健康或經濟的貧富差距，整個社會及醫療系統亦要為吸煙帶來的疾病付出沉重代價。