熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-05-03 17:29:00

當局稱大部分書面意見支持加煙稅　檢視如何推行完稅香煙標籤措施

分享：
當局稱大部分書面意見支持加煙稅　檢視如何推行完稅香煙標籤措施

當局稱大部分書面意見支持加煙稅　檢視如何推行完稅香煙標籤措施

醫務衞生局去信立法會相關法案委員會，就支持和反對調高煙稅的意見作回應。局方表示，法案委員會於指定期限內接獲的書面意見，當中絕大部分支持加煙草稅建議。而政府連續兩年增加煙草稅，可避免吸煙率反彈，亦能向社會明確傳達政府保障市民整體健康的承諾和決心，當局正考慮與海關推行立法措施，遏止非法販賣活動，包括檢視如何推行完稅香煙標籤措施，提升執法成效。

有每日食傳統煙習慣煙民大多收入較低

醫衞局表示，本港現時仍有約58萬人有每日吸食傳統煙習慣，當中大多屬於收入較低的一群，是最難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害的群組，吸煙只會繼續加劇健康或經濟的貧富差距，整個社會及醫療系統亦要為吸煙帶來的疾病付出沉重代價。

局方又引述統計處的調查指，2023年增加煙草稅後，吸煙率有下降跡象，初步數據顯示吸煙率由2019年的10.2%及2021年的9.5%，下降至9.1%。當局又強調世衞組織和世界銀行已分別指出，提高煙草稅與非法煙草貿易活動並無直接關係，誇大非法煙草貿易活動是煙草業抵抗有效控煙措施，尤其是提高煙草稅的最常用手法。

完稅煙因私煙而大幅減少的說法並不成立

對於有反對意見指增加煙草稅會令私煙市場更活躍，以及導致煙草稅收下跌。當局提出反駁，表示去年初社會全面復常並恢復通關後，各口岸跨境人次大幅回升，完稅煙數目大致回落至疫情前水平，數據明確反映，完稅煙因私煙而大幅減少的說法並不成立。另外在稅收方面，2023至24年度煙草稅實際收入約72億元，比對2019至20年度的約70億和2018至19年度的約63億元仍然為多。

Ad Block

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受