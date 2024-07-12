當局稱收回大欖隧道後　私家車費減22%至66%是回應社會期望

廖振新說，三個擬議情景當中的分時段收費，建議減低私家車費用22%至66%是回應了社會期望。

大欖隧道專營權明年5月底屆滿，政府收回隧道後會下調收費。在立法會一個事務委員會上，運輸及物流局副局長廖振新說，三個擬議情景當中的分時段收費，建議減低私家車費用22%至66%是回應了社會期望，並盡用行車量，紓緩屯門公路及吐露港公路擠塞，產生的效果與情景一、亦即私家車收費減至45元相若。至於情景二、即是私家車減至35元，當局推算會在繁忙時段引發過度車流及700米車龍，結果得不償失，不應推行。

免費從交通管理及公共財政而言都不可取

廖振新提到，對於有聲音要求免費，當局有極大保留，因為從交通管理及公共財政而言都不可取，他強調要確保隧道安全營運需要很多資源，收費能確保政府做好投資基建。當局計劃聽取意見後，今年第4季提出具體方案。