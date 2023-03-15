當局3年接3宗快測套裝投訴　將重啟立法規管醫療儀器諮詢

本港市民在過去3年疫情期間，幾乎都會使用口罩、快速測試套裝等醫療消耗品。署理醫務衞生局局長李夏茵表示，2019年至今本港共有60種表列快測套裝，至今共收到3宗相關投訴，涉及的快測製造商分別為內地、香港和德國。

早已設立自願醫療儀器名單

李夏茵今日(15日)在立法會口頭答覆「A4聯盟」梁文廣的質詢稱，政府現介定有關醫療消耗品屬「體外診斷醫療儀器」，而本港尚未有法例規管醫療儀器，不過部分產品會受現行其他法例規管。她指，衞生署2004年已設立自願性質的「醫療儀器行政管理制度」，確保在港供應的醫療儀器符合安全、品質和性能要求。儘管名單目前只是自願，政府正與公營醫療機構商討，考慮如何落實優先採購已表列的醫療儀器。

就立法規管醫療儀器的銷售和使用，李夏茵指上屆政府認為可先處理推進市場前和推出市場後的管制，當局正諮詢和收集持份者意見，但礙於疫情拖慢進度。她稱，本港現已進入復常階段，政府會重啟諮詢工作，適時提交立法建議。