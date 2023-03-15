當局3年接3宗快測套裝投訴　將重啟立法規管醫療儀器諮詢

本港市民在過去3年疫情期間，幾乎都會使用口罩、快速測試套裝等醫療消耗品。署理醫務衞生局局長李夏茵表示，2019年至今本港共有60種表列快測套裝，至今共收到3宗相關投訴，涉及的快測製造商分別為內地、香港和德國。
早已設立自願醫療儀器名單
李夏茵今日(15日)在立法會口頭答覆「A4聯盟」梁文廣的質詢稱，政府現介定有關醫療消耗品屬「體外診斷醫療儀器」，而本港尚未有法例規管醫療儀器，不過部分產品會受現行其他法例規管。她指，衞生署2004年已設立自願性質的「醫療儀器行政管理制度」，確保在港供應的醫療儀器符合安全、品質和性能要求。儘管名單目前只是自願，政府正與公營醫療機構商討，考慮如何落實優先採購已表列的醫療儀器。
就立法規管醫療儀器的銷售和使用，李夏茵指上屆政府認為可先處理推進市場前和推出市場後的管制，當局正諮詢和收集持份者意見，但礙於疫情拖慢進度。她稱，本港現已進入復常階段，政府會重啟諮詢工作，適時提交立法建議。
內部曾討論醫療用品存量
選委界周文港關注當局的醫療用品儲備情況，李夏茵稱政府內部有討論應儲存多少保護衣、眼罩和口罩等抗疫必需品，暫時未有結論。「A4聯盟」楊永杰稱，疫情後不少市民都有口罩和快測套裝過剩，關注政府會否回收相關物品。李夏茵回應指，醫務衞生局會與不同部門商討如何回收過剩的醫療物資。
另外，在李夏茵發言答覆質詢時，公眾席一部直播會議的電視因靜音功能故障，令現場同時出現李夏茵現場發言和電視播出有輕微延時的轉播發言聲音，期間暫停發言約3分鐘。