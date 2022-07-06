當網上推銷員賺佣金　32歲女損失63萬

騙徒手法層出不窮，一名32歲女子早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。事主遂按指示將約63萬元存入至對方指定帳戶作平台購物之用，初時曾獲發放佣金，惟對方其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。

警方昨日下午約5時45分接獲一名32歲姓莫女子報案，指她早前在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱可透過充當網上推銷員於購物平台點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。事主遂按指示將約63萬元存入至對方指定的14個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。案中事主共損失約63萬元。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。