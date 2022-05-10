當選翌日 李家超拜訪「連走七場」 林鄭稱全面協助交接

前政務司長李家超前日(8日)憑1,416張支持票，高票當選第六任行政長官人選，昨先後「禮節性拜訪」本地行政、立法和司法機關首長，並拜會4個中央駐港機構。其中，特首林鄭月娥與李家超會面時指，會為兩屆政府順利交接，向李家超提供一切所需協助。至於外界關注、影響新一屆政府「組班」的架構重組，李家超稱感謝林鄭月娥已就重組方案作詳細分析及計劃，又指二人亦談及防疫抗疫走向及慶回歸活動等。

李家超上月6日辭任政務司長後，昨早以「行政長官當選人」身份重返政府總部，與林鄭月娥會面，特首辦和候任特首辦人員亦有出席。二人隨後一同會見傳媒，並各自以中英文發言，但不設答問環節。現場記者曾要求二人碰手，在場新聞官即表明「不會」；記者再要求二人揮手等動作，李家超則先望向林鄭月娥，再對記者揮手，林鄭才揮手回應。

林鄭月娥表示，今次特首選舉是完善特區選舉制度的首輪三場選舉的最後一場；完成選舉後，按《基本法》愛國者治港的政治體制已圓滿建立，對香港未來發展至為重要。她又指，由於今次選舉押後，壓縮了籌備政府的時間，現屆特區政府會全面配合，讓新一屆政府順利就任，並稱：「儘管我哋有個非常配合、亦支持(政府)嘅立法會，但每一樣政府嘅提議交俾立法會，都要俾時間佢哋審議同埋通過。所以我哋已經籌備咗一個時間表，稍後兩個辦事處(特首辦和候任特首辦)要落實同討論每一個步驟、推進。」