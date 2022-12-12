疑不堪長期照顧壓力 47歲不良於行女遭扑斃 七旬父母涉謀殺被捕

慈雲山發生倫常命案，慈樂邨一對七旬夫婦疑不堪照顧長期照顧不良於行女兒的壓力，用鐵錘扑斃47歲女兒。該對年老父母涉謀殺被捕，並檢走一個疑涉案鐵錘。據指，死者患有腸道問題疾病。

死者47歲姓余，有一兄一姊，兄長已遷出，與分別78歲父親和74歲姓梁母親，以及姊姊同住慈樂邨樂信樓一單位，案發時僅死者及其父母在內，胞姊不在場。

警方指，昨日凌晨一時半接獲一名女子報案，指自己用錘襲擊女兒，有人在單位內受傷昏迷。警方及救護員接報到場，發現一名女士倒臥在客廳地下，經初步搶救後送往廣華醫院，至2時32分證實死亡。警方其後將死者父母拘捕，黑布蒙頭帶返警署，當中母親需使用拐杖，由警員攙扶上警車。