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2022-12-12 04:31:54
日報

疑不堪長期照顧壓力 47歲不良於行女遭扑斃 七旬父母涉謀殺被捕

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慈雲山發生倫常命案，慈樂邨一對七旬夫婦疑不堪照顧長期照顧不良於行女兒的壓力，用鐵錘扑斃47歲女兒。該對年老父母涉謀殺被捕，並檢走一個疑涉案鐵錘。據指，死者患有腸道問題疾病。

死者47歲姓余，有一兄一姊，兄長已遷出，與分別78歲父親和74歲姓梁母親，以及姊姊同住慈樂邨樂信樓一單位，案發時僅死者及其父母在內，胞姊不在場。

警方指，昨日凌晨一時半接獲一名女子報案，指自己用錘襲擊女兒，有人在單位內受傷昏迷。警方及救護員接報到場，發現一名女士倒臥在客廳地下，經初步搶救後送往廣華醫院，至2時32分證實死亡。警方其後將死者父母拘捕，黑布蒙頭帶返警署，當中母親需使用拐杖，由警員攙扶上警車。

倫常命案

死者七旬父母被捕。

倫常命案

死者七旬父母被捕。

倫常命案

黃大仙警區刑事助理指揮官劉嘉豪昨交代案情表示，死者右額和頸有明顯傷痕，相信曾被硬物襲擊，現場沒有明顯打鬥痕跡。而單位內事主房間旁的洗手間和客廳則留有血跡。

他指死者有5年以上的長期病患，行動不便，需要父母照顧，3人均無精神病紀錄。死者家人並無向社署或親友求助。警方會調查案發動機，包括循照顧壓力等方向調查。案件交黃大仙警區重案組跟進，稍後將安排驗屍以確定死因。

據指，受害人有腸胃病，加上行動不便，一直無工作，起居飲食需由父母照顧，余父為退休人士，母為主婦。消息指，報案人曾表示，擔心難以照顧有長期病患的女兒。

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